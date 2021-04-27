У фіналі конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ вже виступили всі кандидати

Всі 12 кандидатів на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду вже виступили на фінальному етапі конкурсу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми завершуємо процес заслуховування кандидатів та співбесіду. І беремо 40 хвилин на аналіз презентацій, співбесід і всього нами почутого", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

У першій частині фінального етапу конкурсу виступили кандидати: Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко.

У другій частині виступили: Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снєгур, Олег Соснов, Оксана Стебельська.

Осадча зазначила, що своєю метою на посаді виконавчого директора вбачає: зміцнення та розвиток існуючої позиції фонду як державного інвестора, який на прозорих та рівноправних умовах для всіх гравців культурної галузі реалізує пріоритети державної політики у сфері культури. За її словами, пріоритетними завданнями є: стабілізація діяльності УКФ; формування довгострокової стратегії УКФ; вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази УКФ; розвиток міжнародних та національних партнерств, підтримка наявних; залучення додаткових ресурсів з метою інституційної підтримки фонду та співіснування проєктів; представлення результатів діяльності фонду на міжнародній арені.

Рагімова у своєму виступі наголосила, що основною функцією УКФ є формування і зміцнення стратегії національної політики, тому УКФ має стати надійним партнером держави у реалізації проєктів як МКІП, так і Кабміну, а передусім громадянського суспільства. За її словами, УКФ має працювати над тим, аби культурні проєкти охоплювали максимальну кількість громадян завдяки медіа, соціальним мережам, колабораціям з приватним сектором та великими державними інституціями.

У свою чергу, Румко під час виступу зазначила, що УКФ є "культурною глибою", яка має існувати у кожному куточку України, тож його потрібно масштабувати - створювати філії, сектори, регіональні представництва.

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Снєгур розповіла, що стратегічними цілями УКФ має бути: утворення синергійних кластерів ( культурна та креативна індустрії України взаємодіють з іншими галузями економіки, утворюючи кластер сталих зв'язків, які сприяють економічному зростанню загалом та економічній самостійності галузі культури), популяризація культурного спадку України на світовій мапі ( культурний спадок України посідає особисте впізнаване місце в ряду світової матеріальної та нематеріальної спадщини), проєкти, які підвищують інтерактивність експозицій ( створені умови для максимального залучення аудиторії до взаємодії з об'єктами експозицій).

Соснов зазначив, що наглядова рада УКФ має більше комунікувати з експертами, щоб їхні вектори збігалися і була більш виважена дія у виборі проєктів. Також, за його словами, всі ті проєкти, які були знаковими для УКФ, мають поширюватися онлайн. Зокрема, може бути створена спеціальна онлайн-платформа.

Своєю чергою, Стебельська зазначила, що людина при поданні свого проєкту має відчувати, що у неї є діалог та комунікація з УКФ, і в разі відмови вона має зрозуміти чому так сталося.

Наразі члени наглядової ради пішли у дорадчу кімнату для аналізу презентацій кандидатів.

Засідання транслюється онлайн на Youtube каналі Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня члени наглядової ради Українського культурного фонду розпочали фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.