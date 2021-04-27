Кандидати на посаду очільника УКФ презентують своє бачення розвитку установи

На фінальному етапі конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду кандидати на посаду презентують свої бачення майбутнього розвитку установи.

Виступи кандидатів проходять в Укрінформі.

"У нас 12 кандидатів, всі вони мають до 10 хвилин виступу-презентації свого бачення стратегії та майбутнього розвитку Українського культурного фонду. Ми виділяємо 10 хвилин на запитання та відповіді", - сказала голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак.

На засіданні присутні вісім членів наглядової ради.

Своє бачення майбутнього розвитку УКФ вже презентував кандидат на посаду - Владислав Берковський. Він зазначив, що дуже важливо налагоджувати взаємозв'язок УКФ з суспільством. За його словами, потрібно більше поширювати інформацію про установу, про її діяльність, про засади та вимоги, які ставляться.

Засідання транслюється онлайн на Youtube-каналі Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня члени наглядової ради Українського культурного фонду розпочали фінальний етап конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ.

Головою наглядової ради УКФ наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року було призначено Ларису Мудрак.

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31 березня, відповідно до наказу МКІП, виконання обов’язків виконавчого директора УКФ було покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку фонду, до призначення керівника фонду.