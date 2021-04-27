Сьогодні мають обрати очільників Суспільного та УКФ

У вівторок, 27 квітня, мають відбутися вибори керівників двох важливих організацій – Суспільного мовника та Українського культурного фонду.

Як передає Укрінформ з посиланням на «Детектор медіа», об 11:00 наглядова рада Суспільного мовлення проведе чергове засідання, на якому відбудеться другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління. Засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (будинок Українського радіо), ІІІ поверх, Радіохаб. Фінал конкурсу транслюватимуть на ютуб-сторінці «UA: Першого».

До другого етапу наглядова рада допустила чотирьох кандидатів на посаду голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України – Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова.

У положенні про конкурс з обрання голови та членів правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» зазначено, що під час другого етапу конкурсу наглядова рада заслуховуватиме програми розвитку НСТУ та голосуватиме за голову правління. Претенденти виступають відповідно до алфавітного порядку їхніх прізвищ. Кожен із них матиме 20 хвилин для презентації. Після цього члени наглядової ради мають право поставити йому/їй необмежену кількість запитань.

Після заслуховування усіх претендентів наглядова рада НСТУ оголошує перерву в засіданні тривалістю до однієї години задля обговорення.

Голосування за претендентів може відбутися у кілька турів. Перший тур голосування відбувається у спосіб прямого, рівного, таємного голосування членів наглядової ради шляхом заповнення членами наглядової ради НСТУ письмових анонімних бюлетенів.

У разі, якщо під час першого туру голосування один із претендентів отримує голоси більшості членів від загального складу наглядової ради НСТУ, такий претендент вважається обраним на посаду голови правління НСТУ.

У разі, якщо за наслідками першого туру голосування жодного з претендентів не було обрано на посаду голови правління НСТУ, проводиться другий тур голосування.

У разі, якщо в другому турі голосування жодного з претендентів не було обрано на посаду голови правління, наглядова рада НСТУ може оголосити перерву в засіданні тривалістю до однієї години з метою проведення консультацій, після чого відбувається повторне голосування.

Результати конкурсного відбору публікуються на офіційному вебсайті НСТУ протягом трьох годин з моменту його закінчення та оголошуються в ефірі НСТУ в день обрання нового голови правління НСТУ.

Протягом 30 календарних днів з дня оголошення переможця конкурсного відбору голова наглядової ради від імені наглядової ради НСТУ укладає контракт з новообраним головою правління НСТУ.

Наглядова рада НСТУ проводить засідання з обрання членів правління НСТУ не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня набуття повноважень головою правління НСТУ. На засіданні з обрання членів правління НСТУ кожному кандидатові надається 15 хвилин для презентації свого плану діяльності як члена правління НСТУ в межах визначеного напряму діяльності.

Водночас на сайті УКФ зазначається, що у фінальному етапі конкурсу на посаду виконавчого директора фонду братимуть участь 12 кандидатів. Це Владислав Берковський, Олександр Журавчак, Микола Кужельний, Наталія Кучменко, Сергій Міранков, Роман Негрієнко, Ірина Осадча, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Вікторія Снєгур, Олег Соснов, Оксана Стебельська.

Як повідомлялося, 2 березня наглядова рада НСТУ оголосила конкурс на зайняття посади голови правління Суспільного мовника та затвердила умови проведення конкурсу. Прийом документів від кандидатів завершився 1 квітня о 16:00. Станом на цей час до наглядової ради надійшло 15 заяв (з додатками) від кандидатів на посаду голови правління АТ «НСТУ» для участі в конкурсі. Ще один кандидат подав неповний пакет документів після 16:00 1 квітня.

7 квітня до участі в першому етапі конкурсного відбору на посаду голови правління Суспільного допустили 13 претендентів. Трьох претендентів не допустили. До фіналу конкурсу на голову правління Суспільного пройшли 4 кандидати. Очільника НСТУ обиратимуть терміном на 4 роки.

На повторний конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду подавали документи 19 кандидатів. 29 березня 2021 року Наглядова рада УКФ, відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд», оголосила повторний конкурс на посаду виконавчого директора УКФ. 16 квітня було завершено прийом пакетів документів від кандидатів. Після технічного відбору до другого етапу конкурсу були допущені 12 кандидатів.