Проєкти УКФ мають фінансуватися на 50%, решта є справою бізнесу – Мудрак

Проєкти Українського культурного фонду на сьогодні мають фінансуватися на 50%, решту 50% має давати бізнес.

Таке переконання висловила голова Наглядової ради УКФ Лариса Мудрак під час експертного обговорення «Згуртованість суспільства через феномени культури», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даному етапі розвитку України я би говорила про 50 на 50, я дуже схильна до державно-приватного партнерства. Я вважаю, що бізнес і так дуже багато робить – і для культури, і для благоустрою. І, знову ж таки, приклад Майдану 2014 року, і приклад війни – це громадянське середовище, яке може зробити іноді більше, але питання в тому, щоб об’єднуватися з ним, його чути і йому допомагати», – наголосила Мудрак.

Вона додала, що в майбутньому до цього партнерства мають бути залучені гроші місцевих громад.

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«Якщо говорити про те, як би це виглядало в майбутньому, то я би була дуже щаслива, щоби бюджет Українського культурного фонду складався навіть із трьох складових, це, в тому числі, міжнародна підтримка, тому що дуже багато міжнародних проєктів, які фінансує Український культурний фонд, дуже багато є існуючих програм, які пов’язані з програмою «Креативна Європа» Європейського Союзу. Мені би хотілося, щоб до реалізації тих чи інших проєктів (особливо в громадах, особливо в регіонах) були залучені і місцеві бюджети, і бізнес. Я сподіваюся, що тільки шляхом діалогу ми зрозуміємо, яка стратегія буде на найближчі 5-10 років», – сказала Мудрак.

Водночас вона зауважила, що стратегія, яку напрацював і реалізував УКФ, закінчилася у 2021 році, тож її завданням є напрацювання нової стратегії.

«Це одне із завдань на мій період каденції – зробити нову стратегію, щоб зрозуміти, як можна її поєднати, знову ж таки, з відчуттям соціального нерва, щоб це спрацювало, щоб запит знизу відповідав тому, що можна реалізувати, з пріоритетами і з чітким розумінням продовження діяльності УКФ», - зазначила голова Наглядової ради фонду.

Як повідомляв Укрінформ, Український культурний фонд за три роки підтримав 1 685 різних проєктів на суму 1,5 млрд грн.