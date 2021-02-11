В УКФ відібрали проєкти до освітньої частини програми Культура+

В Українському культурному фонді відібрали проєкти, що візьмуть участь в освітній частині програми Культура+.

Як передає Укрінформ, реєстри проектів оприлюднені на сайті УКФ.

«15 січня 2021 року було завершено приймання заявок на конкурс ідей програми «Культура плюс». Загалом надійшло 907 анкет на три лоти програми. Оцінювання аплікаційних анкет відбувалося шляхом зведення виставлених балів від УКФ та партнерів лотів відповідно до правил та критеріїв оцінювання конкурсу ідей програми. За результатами оцінювання та сформованого рейтингу на Освітню частину програми «Культура плюс», що відбуватиметься з 15 лютого до 15 березня 2021 року, проходить така кількість проєктів: лот 1 «Вуличні культури» – 120; лот 2 «Культура і ветерани» – 65; лот 3 «Культура і освіта» – 117», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у 2021 році програма «Культура плюс» реалізується у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів, ГС «Освіторія» і ГО «Центр вуличних культур».

Освітня частина програми «Культура плюс» відбувається за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.

В УКФ нагадали, що участь у програмі «Культура плюс» складається з кількох етапів: Конкурс ідей, Освітня програма, Проєктна частина (подання грантових заявок на конкурс УКФ).

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Програма «Культура плюс» націлена на посилення інтеграції культури в щоденні громадські, освітні та соціальні практики, на розширення розуміння ролі культури в житті суспільства, на розвиток міжгалузевої співпраці та демонстрації значення культури для збереження цілісності нації та зростання її креативного потенціалу.