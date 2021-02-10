УКФ оголосив конкурс на проєкт популяризації культури Криму

Для популяризації та збереження культури корінних народів Криму Український культурний фонд спільно з ДП «Кримський дім» та ДУ «Український інститут» розробив та імплементував ЛОТ «Культура Криму» в межах грантової програми «Знакові події».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

«Загальний бюджет ЛОТу «Культура Криму» 10 млн грн. Заявки з ідеями масштабного проєкту, присвяченого культурі Криму, приймаються з 9 лютого до 30 березня 2021 на сайті УКФ», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, мета ЛОТу – підтримати реалізацію масштабного культурно-мистецького проєкту, який поглибить розуміння нерозривного культурного та історичного зв’язку материкової частини України та півострова Крим, актуалізує проблеми збереження культури Криму, а також приверне увагу світової спільноти до спроби анексії Криму Російською Федерацією.

У МКІП наголосили, що УКФ разом із партнерами націлений на комплексний підхід до представлення культури Криму та знайомство з нею широких аудиторій як в Україні, так і поза її межами.

Підтриманий ЛОТом проєкт стане першим кроком для формування постійного виставкового простору в Національному музеї народної архітектури та побуту України (Музеї Пирогово), де засобами мистецтва буде презентовано культуру Криму. У майбутньому цей простір буде координувати Кримський дім. Партнерська співпраця з Українським інститутом дозволить забезпечити промоцію та презентацію створеного в межах ЛОТу проєкту або окремих його складових за кордоном.