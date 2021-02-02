Новопризначений голова Українського культурного фонду: Головне - визначити пріоритети

Новопризначений голова Українського культурного фонду Михайло Захаревич вважає головним на цій посаді визначити пріоритети та дотримуватися їх.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

«Головне – визначити пріоритети та чітко дотримуватися цих пріоритетів у розвитку української культури. Тому що це не тільки театр, це не тільки музика, це не тільки кіно, а й багато напрямків сучасного мистецтва, які потрібно підтримувати», - наголосив Захаревич.

За його словами, новина про це призначення «була неочікуваною». Захаревич зауважив, що голова УКФ визначається рішенням Наглядової ради фонду, його кандидатура затверджується міністром відповідно до положення про Український культурний фонд. Він нагадав, що згідно з цим положенням голова УКФ здійснює свою діяльність на громадських засадах.

На запитання, чи привітав його з призначенням міністр культури та інформполітики, Захаревич відповів ствердно: «Привітав ще 28 січня, коли був підписаний наказ».

Він також запевнив, що нова сфера діяльності не позначиться на його основній роботі - як генерального директора-художнього керівника Національного театру імені Івана Франка.

«Все так, як було, так і буде. Тільки обов’язків більше», - сказав Захаревич, висловивши сподівання, що швидко одужає від хвороби і повернеться до роботи.

Як повідомляв Укрінформ, генерального директора - художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайла Захаревича призначили головою Українського культурного фонду.

Читайте також: Уряд ухвалив зміни до методики визначення виплат експертам УКФ

Михайло Захаревич з 1994 року обіймав посаду генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (з 2018 став генеральним директором-художнім керівником). Із 1996 року по 2000 рік був першим заступником міністра культури і мистецтв України. У 2004 році йому було присвоєно звання «Народний артист України».

Раніше посаду голови УКФ обіймала Марина Порошенко. У грудні 2019 року вона достроково склала повноваження. Рішення обґрунтувала тим, що хоче запобігти тиску з боку чинної влади на членів команди Фонду.