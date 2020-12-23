«Бізнес, що підтримує культуру»: Український культурний фонд назвав переможців номінації

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті УКФ.

«Цього року переможцями в номінації стали компанії SoftServe і Kredobank, які підтримали культурні проєкти у 2020 році. Номінація «Бізнес, що підтримує культуру» була заснована у співпраці КСВ і УКФ. Така робота є частиною комплексу заходів фонду, які спрямовані на залучення бізнесу в культурну сферу», - ідеться в повідомленні.

Конкурс покликаний популяризувати співпрацю між культурними інституціями і бізнес-структурами, яка дозволить розвивати культурну сферу і створить успішні кейси спільної реалізації проєктів.

Відбір кейсів-переможців здійснювався відповідно до декількох критеріїв: відповідність напряму культура, мистецтво та креативні індустрії, інноваційність, залученість працівників компанії до проєкту, масштаб і сталість проєкту та за результатами проєкту для компанії, культури та регіону.

«Компанія SoftServe підтримала проєкт Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору і розробила платформу "Зерна правди", яка створена для збору благодійних внесків з метою втілення проєкту основної експозиції Музею Голодомору. На сайті зображені інтерактивні зернинки, що символізують вшанування пам’яті кожної окремої жертви. Одночасно із запуском платформи під проводом компанії стартували кампанії зі збору коштів. Сама компанія переказала на реалізацію проєкту 2 800 000 тис. гривень. На даний час працівниками компанії було здійснено понад 250 пожертв, а загальна сума внесків склала 2 976 645 грн», йдеться у повідомленні.

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Кредобанк спрямував свої зусилля на популяризацію читання і фінансової грамотності українців у формі культурно-освітньої ініціативи «Читаємо з KredoBank». Реалізація ініціативи дозволила привернути увагу до читання в масштабах України і зацікавити понад 500 працівників банку, 300 000 клієнтів якого користуються картковими продуктами банку, та більш як 26 тисяч школярів з усіх куточків України. Загальний бюджет проєкту за 2018-2019 роки склав 3 300 000 грн. В її рамках були здійснені видання книг, розповсюджене видання дитячої літератури, проведені літературні і читацькі конкурси, створені мотиваційні відео.