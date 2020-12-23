Культурний фонд приймає заявки на гранти для медіа до 14 січня

Культурний фонд приймає заявки на гранти для медіа до 14 січня

Укрінформ
Ще три тижні, до 14 січня, триватиме подання заявок на грантові програми до Українського культурного фонду.

Про це нагадала під час онлайн-зустрічі голова Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти Галина Григоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є три програми, в яких медіа змогли би знайти можливість реалізації своїх проєктів. Це «Аудіовізуальне мистецтво» з трьома лотами: «Телепродукт», «Радіопродукт» та «Відеоконтент для медіаплатформ». Це програма «Інноваційний культурний продукт» в лоті «Література та медіа», який підтримує спецпроєкти, націлені на підвищення медіаграмотності, боротьбу з інформаційними фейками в медіа, а також серії культурно-мистецьких публікацій в медіа. І програма «Навчання. Обмін. Резиденції. Дебюти», де можна створювати проєкти відповідно до кожного з цих лотів», - сказала Григоренко.

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Водночас вона зазначила, що є ще три тижні на те, щоб вивчити настанови, інструкції і документи, які виклав Український культурний фонд на своєму сайті.

«Ми зі свого боку теж готові надавати інформаційну підтримку, експертні поради щодо певних проєктів. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб гарних проєктів, інформаційних в тому числі, було все більше. Ми сподіваємося, що у нас наступного року буде багато інформаційних, аудіовізуальних, радіо- та інших продуктів, які підтримують, висвітлюють культуру і роблять її більш видимою для нашого суспільства», - додала голова Держмистецтв.

Своєю чергою заступник виконавчого директора з проєктної роботи, член дирекції Українського культурного фонду Надія Ковальчук нагадала, що всі інші програми теж відкриті.

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«Бюджет Українського культурного фонду цього року становить 695 мільйонів гривень. З них майже 600 мільйонів – на проєкти. Наразі ті суми лотів і програм, які ви бачите на нашому сайті, запрограмовані саме в межах цієї суми», - сказала Ковальчук.

Вона зазначила при цьому, що в цьому році УКФ підтримав 299 проєктів разом зі стипендіями (фізичними особами), бюджет на них склав майже 330 млн грн. Тобто у 2021 році УКФ зможе профінансувати вдвічі більше проєктів.

Відповідаючи на запитання, Ковальчук зауважила, що до проєктів не ставиться вимога щодо масовості охоплення.

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«Історія має бути просто цілісною. У нас є дуже різні проєкти, є охоплення до мільйона і в цього проєкту відповідні результати. А хтось працює з меншою аудиторією. І не можна казати, що той чи інший менш впливовий. Треба, щоб завдання, які ви ставите, результати, які плануєте, ті чи інші лідери думок, чи блогери, чи телеканали, яких залучаєте, - щоб це було дуже логічним і пояснюваним. Є, наприклад, проєкти в інклюзивному мистецтві, які дуже часто з невеликим охопленням аудиторії, і вони не претендують на те, що охопити всю молодь віком від 15 до 23 років з мільйонним показником. І такі проєкти теж підтримуються, у експертів немає у критеріях визначення, що якщо аудиторія менше 5 тисяч, то не підтримуємо», - пояснила Ковальчук.

Григоренко, своєю чергою, додала, що треба підтримувати як нішеві проєкти, так і масові. Але вимоги щодо масовості немає.

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«Ми розуміємо, що є вузькофахові, вузькопрофільні потреби медіа, які теж потрібно розвивати і підтримувати. В тому числі, й інститут фахової критики в галузі літератури, візуального мистецтва, кіно, яка у нас відсутня. І це буде вузька аудиторія, і охоплення цього проєкту буде дуже вузьке, але це невід’ємна складова здорової екосистеми, яка дуже потрібна», - наголосила голова Держмистецтв.

Ковальчук та Григоренко дали роз’яснення щодо грантових програм УКФ та відповіли на запитання учасників онлайн-зустрічі.

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