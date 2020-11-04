Уряд ухвалив зміни до методики визначення виплат експертам УКФ
Відповідне рішення було прийнято 4 листопада на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє Укрінформ.
Як зазначається в пояснювальній записці, проєкт постанови про зміни до методики розроблено з метою приведення її положень у відповідність до чинного законодавства.
«Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» внесено зміни до статті 14 Закону України «Про Український культурний фонд», зокрема виключено з виплат експертам експертних рад фонду супутні витрати (витрати на відрядження, послуги зв’язку, копіювання документів тощо). Враховуючи зазначене, є необхідність приведення положень методики у відповідність із чинним законодавством», - ідеться в документі.