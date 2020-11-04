Уряд ухвалив зміни до методики визначення виплат експертам УКФ

Уряд ухвалив зміни до методики визначення виплат експертам УКФ

Укрінформ
Уряд ухвалив зміни до Методики визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Українського культурного фонду, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 31 жовтня 2018 року №949.

Відповідне рішення було прийнято 4 листопада на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається в пояснювальній записці, проєкт постанови про зміни до методики розроблено з метою приведення її положень у відповідність до чинного законодавства.

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«Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» внесено зміни до статті 14 Закону України «Про Український культурний фонд», зокрема виключено з виплат експертам експертних рад фонду супутні витрати (витрати на відрядження, послуги зв’язку, копіювання документів тощо). Враховуючи зазначене, є необхідність приведення положень методики у відповідність із чинним законодавством», - ідеться в документі.

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