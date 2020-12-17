Ткаченко закликав розвивати співпрацю медіа та суспільства

Медіа та громадянське суспільство є союзниками, тому їхню співпрацю необхідно розвивати.

Таку думку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив під час виступу на ІХ Форуму розвитку громадянського суспільства України "Імунітет до ілюзій”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Медіа та громадянське суспільство найбільш природні та очевидні союзники. Ми маємо розвивати співпрацю медіа та громадянського суспільства”, - сказав Ткаченко.

На його переконання, чим активніше такого роду співробітництво, тим більше можливостей для розвитку матиме держава. Це ж стосується подальшої співпраці у сфері культури, туризму, а надалі - із залученням молоді, освіти, охорони здоров'я, ІТ та малого бізнесу. “Закликаю вас створювати такі партнерства, які ще були не знайомими, які дозволяють вийти вперед для того, щоб допомогти іншим організаціям та людям знайти ресурси та спроможність для вирішення реальних суспільно важливих проблем”, - сказав глава МКІП.

Ткаченко наголосив, що вважає громадським суспільством відповідальних людей, які в час трансформацій та викликів консолідувалися, об'єднали суспільство, владу і бізнес, науку, культуру, освіту. “Це ознака сталості суспільства і можливості на ці виклики відповідати”, — додав міністр.

Він нагадав про те, що з ініціативою секторальної підтримки МКІП запустило інформаційну кампанію “Громадянське суспільство та влада - кращі практики співпраці”, де обговорювали та показали усім яскраві приклади, як збирання коштів на кисневі апарати, відкриття волонтерських кав'ярень, інші благодійні заходи, підтримка людей з обмеженими можливостями.