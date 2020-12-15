У бюджеті-2021 на культуру та інформполітику виділили більше грошей, ніж торік - Ткаченко

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено понад 12,5 млрд грн для Міністерства культури та інформаційної політики. Це більше, ніж торік.

Про це написав у Фейсбуці очільник відомства Олександр Ткаченко.

“Тепер остаточно: 12 млрд 524 млн 251,1 грн. Нам вдалося відстояти більший бюджет, аніж минулого року. Навіть у його скороченій редакції. А це – наочна демонстрація поступової зміни сприйняття ролі культури для держави”, - зазначив Ткаченко.

За його словами, таким чином вага культури, креативних індустрій, туризму та інформаційної політики має отримати своє заслужене визнання.

Міністр повідомив, що вже наступного року вдасться розпочати реалізацію запланованих програм. Зокрема, серед нового, але амбітного – Велика Реставрація, Центри культурних послуг, програми для народних художніх промислів та популяризації читання, системний розвиток і промоція внутрішнього туризму, будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності, Музею Голодомору, Музею Бабиного Яру та Галузевого державного архіву, програми інформаційної безпеки та медіаграмотності.

Втім, наголосив міністр, є над чим допрацювати як у розрізі Великої Реставрації, так і, в першу чергу, щодо підняття достойної заробітної плати, яка у сфері культури нижче на 28% від середньої.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок ухвалила Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП.