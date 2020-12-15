МКІП намагається пом'якшити карантинні вимоги до закладів культури - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики намагається вносити поправки до постанов про карантинні вимоги, аби захистити заклади культури.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко сказав на брифінгу у Черкасах, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

«Креативна економіка як сфера культури чи не найбільше постраждала через епідемію та карантин. Ми намагаємося зробити поправки до постанов щодо карантинного режиму. Тому що хто, як не культурні заклади, дотримуються цих вимог та ставляться відповідально до дотримання протиепідемічних заходів», – зауважив Ткаченко.

Він наголосив, що в Україні запрацювала програма інституційної підтримки через гранти Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

«Деякі виплати вже здійснилися. Найближчим часом виплату грантів поновлять. Ми сподіваємося, що цього року всі зобов’язання, які держава брала перед грантодавцями, будуть виконані», – зазначив міністр.

Крім цих грантів, є й інші програми підтримки. Нині ухвалено закон для підтримки культури і креативних індустрій. Ткаченко стверджує, що це полегшить надання культурних послуг, дозволить ефективніше працювати самим культурним установам.

Читайте також: МКІП готує план заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності

Також МКІП із Міністерством фінансів напрацьовує спрощення користуванням державною програмою кредитування 5-7-9% для бізнесу в Україні. Це робиться для того, щоб і культурні заклади, і креативна економіка могли долучитися до цієї програми активніше в період карантину.

Читайте також: Про креативні індустрії в Україні створили проморолик

Як повідомлялося, 15 грудня міністр культури і інформполітики Ткаченко перебуває з робочою поїздкою на Черкащині. Він оглянув Черкаську обласну філармонію, Черкаський академічний музично-драматичний театр ім. Шевченка, палац культури «Дружба народів». Обговорив із головою Черкаської ОДА Сергієм Сергійчуком реставрацію культурних об’єктів у 2021 році. Заплановано, що міністр відвідає також Національний історико-культурний заповідник «Чигирин», Кам’янський та Корсунь-Шевченківський державні історико-культурні заповідники.