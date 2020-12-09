Про креативні індустрії в Україні створили проморолик

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють про створення промовідео про креативні індустрії в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

Відео створено на замовлення МКІП та за підтримки програми USAID "Transformation Communications Activity".

"Ролик демонструє синергетичний ефект українських креативних індустрій. Література, балет, кіно, музика, народні художні промисли, мода, дизайн, технології розвиваються і сповнюються новими сенсами, ділячись натхненням одне з одним. Тож зростання та збагачення креативних секторів залежить від міжсекторальної співпраці й цілісної креативної екосистеми", - йдеться у повідомленні.

Під час підготовки було використано кадри, зокрема Підгорецького замку, Ukrainian Young Book Design Awards, зйомок мультфільму "Мавка. Лісова пісня" та фільму "Захар Беркут", проєкту "Ковчег Украна: музика", артцентру Павла Гудімова "Я Галерея", проєкту "art/teka" Олесі Дворак-Галік, колекцій від LITKOVSKAYA і Lake, дизайни MONO Architects, Balbek Bureau, MAЇNO: "Ukrainian Design Brands. Тотальна присутність 2020".

Як повідомлялося, ролик підготувала компанія TBWA\Ukraine.

У листопаді відбувся IV міжнародний форум "Креативна індустрія". Його учасники розглянули поточний стан і перспективи розвитку креативних індустрій в Україні. Серед гостей та учасників форуму були представники української влади, чиновники Євросоюзу і Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій, представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.