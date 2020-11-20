Ткаченко вважає, що креативні індустрії мають набути значної ваги у суспільстві

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко переконаний, що інвестиції у сфері креативних індустрій зможуть забезпечити їх розвиток у майбутньому.

Про це він сказав на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас дуже важливо, щоб у сфері культури креативні індустрії набули нової значної ваги в українському суспільстві. Я переконаний, що інвестиції приватні і державні в цю сферу можуть забезпечити її майбутнє», - зазначив очільник МКІП.

Він також навів висловлювання відомих людей про роль креативних індустрій. Зокрема, комісар ЄС Марія Габрієл переконана, що необхідно приділяти багато уваги інвестиціям у культурний сектор, бо це - розвиток молоді із відповідними навичками. Один з британських міністрів вважає, що для влади є пріоритетом повернення людей до закладів культури після коронакризи, а зараз важливо заохочувати глядачів не втрачати зв'язок із культурою онлайн. А на думку професора Френсіса Фукуями, попередній досвід взаємодії із кризами має навчити людей, що наслідки глобальних збоїв проявляються часто через роки та ведуть світ у неочікуваних напрямках, тому важливо не допустити неправильного розвитку подій для сфери культури.

Міністр культури та інформаційної політики нагадав, що перший день форуму "Креативна Україна" був присвячений шляхам подолання креативними індустріями викликів, які постали у період коронакризи, та висловив сподівання, що і сьогодні учасники заходу висловлюватимуть не менш важливі та цікаві думки.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві проходить дводенний Міжнародний форум «Креативна Україна», мета якого — обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави. Захід уже вчетверте проводиться в Україні, його головним організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики.