Ткаченко вважає, що креативні індустрії мають набути значної ваги у суспільстві

Ткаченко вважає, що креативні індустрії мають набути значної ваги у суспільстві

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко переконаний, що інвестиції у сфері креативних індустрій зможуть забезпечити їх розвиток у майбутньому.

Про це він сказав на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас дуже важливо, щоб у сфері культури креативні індустрії набули нової значної ваги в українському суспільстві. Я переконаний, що інвестиції приватні і державні в цю сферу можуть забезпечити її майбутнє», - зазначив очільник МКІП.

Він також навів висловлювання відомих людей про роль креативних індустрій. Зокрема, комісар ЄС Марія Габрієл переконана, що необхідно приділяти багато уваги інвестиціям у культурний сектор, бо це - розвиток молоді із відповідними навичками. Один з британських міністрів вважає, що для влади є пріоритетом повернення людей до закладів культури після коронакризи, а зараз важливо заохочувати глядачів не втрачати зв'язок із культурою онлайн. А на думку професора Френсіса Фукуями, попередній досвід взаємодії із кризами має навчити людей, що наслідки глобальних збоїв проявляються часто через роки та ведуть світ у неочікуваних напрямках, тому важливо не допустити неправильного розвитку подій для сфери культури.

Читайте також: Креативні індустрії здатні підняти за собою величезний шар економіки – Разумков

Міністр культури та інформаційної політики нагадав, що перший день форуму "Креативна Україна" був присвячений шляхам подолання креативними індустріями викликів, які постали у період коронакризи, та висловив сподівання, що і сьогодні учасники заходу висловлюватимуть не менш важливі та цікаві думки.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві проходить дводенний Міжнародний форум «Креативна Україна», мета якого — обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави. Захід уже вчетверте проводиться в Україні, його головним організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-