В Україні розпочався другий день Міжнародного форуму «Креативна Україна», мета якого - обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави.

Форум уже вчетверте проводиться в Україні, його головним організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Очікується, що захід створить простір для діалогу та обміну досвідом між креативним бізнесом, міжнародними експертами та державою щодо адаптації до реалій, спричинених пандемією.

Цьогорічний форум має два напрями — панельні дискусії з українськими та міжнародними експертами, а також секторальні модулі, де в інтерактивному форматі представники креативних індустрій візьмуть участь в обговоренні поточного стану секторів креативної економіки. Основна мета секторальних модулів також зібрати ідеї для подальшого опрацювання їх у державні політики та програми.

Серед гостей та учасників форуму - представники уряду та державних інституцій України, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі українські, європейські та американські діячі креативних індустрій, представники всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорда і Гарварда, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.