Другий день Міжнародного форуму «Креативна Україна»

Другий день Міжнародного форуму «Креативна Україна»

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Укрінформ
В Україні розпочався другий день Міжнародного форуму «Креативна Україна», мета якого - обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави.

Форум уже вчетверте проводиться в Україні, його головним організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Очікується, що захід створить простір для діалогу та обміну досвідом між креативним бізнесом, міжнародними експертами та державою щодо адаптації до реалій, спричинених пандемією.

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Цьогорічний форум має два напрями — панельні дискусії з українськими та міжнародними експертами, а також секторальні модулі, де в інтерактивному форматі представники креативних індустрій візьмуть участь в обговоренні поточного стану секторів креативної економіки. Основна мета секторальних модулів також зібрати ідеї для подальшого опрацювання їх у державні політики та програми.

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Серед гостей та учасників форуму - представники уряду та державних інституцій України, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі українські, європейські та американські діячі креативних індустрій, представники всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорда і Гарварда, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.

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