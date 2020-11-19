Ткаченко: Треба змінити ставлення до креативної індустрії, як до діточок з молодшої групи

Те, що відбувається на IV Міжнародному форумі «Креативна Україна», надихає, адже вперше на такому високому міжнародному рівні йдеться про вагу креативної індустрії в Україні, хоча це величезна і суттєва несировинна частина економіки країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в кулуарах на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна".

«Насправді те, що ми сьогодні на цьому форумі бачимо, мене починає надихати. Тому що ми вперше на такій великій арені за участю єврокомісара ЄС, міністрів з інших кран, Президента, віцепрем’єрів, міністра фінансів говоримо про вагу креативної економіки. Тому що, коли ми говорили про креативні індустрії, всі переважно думали, що це такі бідні, занехаяні сфери. А насправді ми не говоримо про те, який внесок вони роблять уже сьогодні в економіку. Нам потрібно змінити це ставлення, як до діточок з молодшої групи. Ми - величезна і суттєва частина економіки України, крім того, не сировинна – це все створюють люди. Для цих людей уряду треба створити умови, щоб вони могли розвиватися. І простягти руку допомоги, аби у цієї сфери було майбутнє. Інакше цього майбутнього не буде», - зазначив міністр.

Він додав, що карантин дуже вдарив саме по креативним індустріям – це і туризм, і сфера гостинності, і кіномережі, мода і дизайн. Тому так важливо «той рух, який розпочали, продовжити і попри все завершити».

«Наше завдання - зробити все, щоб у бюджеті на наступний рік існувала така спроможність (отримати державну допомогу – ред.). Ніхто не знав, коли приймалося перше читання цього бюджету, що карантин настільки надовго. Очевидно, що закриття на вихідні і можливі подальші обмеження призведуть до ще більших втрат (зараз це майже 3 млрд дол. - ред.). Ця сфера наразі на межі. Це сотні тисяч людей. Якщо вони залишаться без роботи, ми фактично не дамо їм надії не тільки продовжувати бізнес, а й елементарно виживати», - підкреслив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум «Креативна індустрія» через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.