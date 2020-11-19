Креативна індустрія допоможе Україні стати більш впізнаваною - Стефанішина

Таку думку висловила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час дискусії на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ця нова ідеологія потребує значної підтримки від держави. Це і фінансування виставок, показів. Про нас мають почути, про нас мають дізнатися за кордоном, в Європі, на інших континентах. І без ролі держави це дуже важко зробити”, - зазначила вона.

За її словами, в ЄС сфера креативних індустрій генерує в рік понад 225 млрд євро. В Україні ситуація інша. Однак, висловила мрію віцепрем'єр-міністр, в Україні за 10-15 років теж цей бізнес може стати успішним.

“Ми теж маємо поставити собі за мету, що креативні індустрії мають стати самостійним бізнесом, самостійними індустріями”, - сказала вона.

Як наголосила Стефанішина, “створюючи теплу ванну зараз, треба робити так, щоб наша індустрія була конкурентоспроможною”.

Вона зазначила, що Україну в світі хочуть “чути і бачити”, і ми маємо скористатися цим вікном можливостей.

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум «Креативна індустрія» через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.