Креативні індустрії здатні підняти за собою величезний шар економіки – Разумков

За належної урядової підтримки креативні індустрії здатні підняти за собою величезний шар економіки.

Про це йдеться у листі Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, текст якого зачитали на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Креативні індустрії — це саме те стратегічне рішення для країни, яке потрібне нам під час кризи. За належної урядової підтримки креативні індустрії здатні підняти за собою величезний шар економіки. Але для цього запорукою успіху стануть: інвестиції в людей і розвиток, сприятливе бізнес-середовище, укріплення культурної інфраструктури в регіонах», - переконаний Разумков.

За його словами, в основі креативних індустрій лежить ідея демократичності й рівності — завдяки вільному творчому самовираженню. Нині ця сфера набуває нового сенсу, стає не просто відрадою та втіхою в часи ізоляції, а й відкриває нові можливості там, де старі моделі й підходи більше не діють.

«Як якість економіки та урядових рішень креативні індустрії здатні стати феніксом — джерелом відновлення й порятунку, коли навколо обмаль ресурсів, сил, часу. Мова йде про унікальну здатність креативної економіки — генерувати високу додану вартість на основі таланту, інтелекту, інтелектуальної власності», - відзначив Голова ВР.

Разумков нагадав про те, що у проєкті Національної економічної стратегії-2030 влада окреслила креативні індустрії пріоритетом і працює над тим, щоб створити оптимальну карту розвитку для них із урахуванням сучасних тенденцій, інновацій, євроінтеграційних трендів, викликів часу.

«Але крізь роки такою самою цінністю для осіб, зайнятих у креативній сфері, лишаються демократичність і рівність — перед законом, один перед одним, спільно з іншими», - додав голова Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві проходить дводенний Міжнародний форум «Креативна Україна», мета якого — обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави.

Захід уже вчетверте проводиться в Україні, його головним організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.