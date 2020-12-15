МКІП готує план заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності

МКІП готує план заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики провело стратегічні сесії з розробки плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"З 23 листопада по 14 грудня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України за консультативної і фасилітаційної підтримки Проєкту SURGe «Супровід урядових реформ в Україні» провело вісім стратегічних сесій планування у форматі відеоконференцій ZOOM. Сесії проводились з метою підготовки плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності", - йдеться у повідомленні.

Під час заключної сесії планування заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко зазначив, що успішне виконання плану заходів можливе шляхом максимальної координації та взаємодії всіх ключових стейкхолдерів.

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Зазначається, що розробка документа здійснювалась відповідно до напрямів діяльності органів державної влади із забезпечення ґендерної рівності, які визначені Концепцією, а саме: жінки, мир, безпека; участь жінок у процесі прийняття рішень та політичній діяльності; усунення насильства за ознакою статі; розширення економічних прав та можливостей жінок, усунення ґендерного розриву в оплаті праці та дотриманні трудових прав; забезпечення рівного доступу жінок та чоловіків до правосуддя; поєднання професійного та сімейного життя, формування відповідального материнства та батьківства; освіта з урахуванням ґендерної тематики. А також турбота про здоров’я, зокрема репродуктивне, тривалість життя та добробут жінок і чоловіків, зокрема інформування щодо профілактики онкологічних й інших тяжких захворювань та інформаційна протидія поширенню шкідливих звичок.

До участі у стратегічних сесіях планування долучилися представники Офісу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, центральних органів виконавчої влади, організацій громадянського суспільства, міжнародних організацій та проєктів, які працюють в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про схвалення Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності», проєкт якого розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

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Реалізація Концепції розрахована на період до 2025 року. Конкретні заходи, їх виконавці та необхідні ресурси будуть розписані у Плані заходів з реалізації Концепції, який МКІП має розробити та подати уряду на затвердження протягом трьох місяців.

Проєкт розпорядження розроблено на виконання пункту 24 Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабміну від 5 вересня 2018 року №634-р, а також Програми діяльності уряду, затвердженої постановою Кабміну від 12 червня 2020 р. №471.

Фото з сайту infokava.com

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