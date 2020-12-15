МКІП готує план заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності

Міністерство культури та інформаційної політики провело стратегічні сесії з розробки плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"З 23 листопада по 14 грудня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України за консультативної і фасилітаційної підтримки Проєкту SURGe «Супровід урядових реформ в Україні» провело вісім стратегічних сесій планування у форматі відеоконференцій ZOOM. Сесії проводились з метою підготовки плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності", - йдеться у повідомленні.

Під час заключної сесії планування заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко зазначив, що успішне виконання плану заходів можливе шляхом максимальної координації та взаємодії всіх ключових стейкхолдерів.

Зазначається, що розробка документа здійснювалась відповідно до напрямів діяльності органів державної влади із забезпечення ґендерної рівності, які визначені Концепцією, а саме: жінки, мир, безпека; участь жінок у процесі прийняття рішень та політичній діяльності; усунення насильства за ознакою статі; розширення економічних прав та можливостей жінок, усунення ґендерного розриву в оплаті праці та дотриманні трудових прав; забезпечення рівного доступу жінок та чоловіків до правосуддя; поєднання професійного та сімейного життя, формування відповідального материнства та батьківства; освіта з урахуванням ґендерної тематики. А також турбота про здоров’я, зокрема репродуктивне, тривалість життя та добробут жінок і чоловіків, зокрема інформування щодо профілактики онкологічних й інших тяжких захворювань та інформаційна протидія поширенню шкідливих звичок.

До участі у стратегічних сесіях планування долучилися представники Офісу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, центральних органів виконавчої влади, організацій громадянського суспільства, міжнародних організацій та проєктів, які працюють в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про схвалення Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності», проєкт якого розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

Читайте також: В Омбудсмена презентували інформбуклети проти дискримінації

Реалізація Концепції розрахована на період до 2025 року. Конкретні заходи, їх виконавці та необхідні ресурси будуть розписані у Плані заходів з реалізації Концепції, який МКІП має розробити та подати уряду на затвердження протягом трьох місяців.

Проєкт розпорядження розроблено на виконання пункту 24 Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабміну від 5 вересня 2018 року №634-р, а також Програми діяльності уряду, затвердженої постановою Кабміну від 12 червня 2020 р. №471.

Фото з сайту infokava.com