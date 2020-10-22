Гендерна рівність — у трійці найменш обговорюваних тем у місцевих ЗМІ

Тема гендерної рівності — одна з найменш обговорюваних у місцевих засобах масової інформації.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати другої хвилі моніторингу висвітлення в онлайн-медіа та соціальній мережі Facebook місцевої виборчої кампанії 2020 в Україні за період 26 вересня - 9 жовтня 2020 р, які презентувала експерт Ради Європи, координатор моніторингу, голова ГО "Асоціація "Жінки в медіа" Єлизавета Кузьменко.

“На жаль, дані моніторингу так само як і за попередній період показали, що тема гендерної рівності — в трійці найменш обговорюваних... Разом із темами національних меншин та Криму. Зокрема, якщо подивитися на весь масив матеріалу, який ми проаналізували, а це 12 тисяч матеріалів, лише 11 матеріалів стосувалися гендерної рівності в політиці”, - зазначила Кузьменко.

За словами експерта, відносно попереднього періоду моніторингу, на 4% зросла кількість згадок жінок-суб’єктів моніторингу. Водночас згадки про чоловіків — суб’єктів моніторингу залишилися на такому ж рівні — 56%.

Жінки отримали 13% загальної площі в медіа, наданої суб’єктам моніторингу, а чоловіки — 66%.

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При цьому Кузьменко зауважила, що не всі ЗМІ уникали дискримінації та сексизму.

Два моніторинги висвітлення в онлайн-медіа та соціальній мережі Facebook місцевої виборчої кампанії 2020 в Україні проводилися за період 26 вересня - 9 жовтня 2020 р.

Перший моніторинг проводиться коаліцією громадських організацій за підтримки Проєкту "ЄС та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні". Другий моніторинг - ГО "Детектор медіа".

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.