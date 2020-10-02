Серед мерів і сільських голів жінок у півтора раза менше, ніж чоловіків

На ключових виборних посадах на місцевому рівні - міських, селищних і сільських голів та їхніх заступників і секретарів місцевих рад - жінок у півтора раза менше, ніж чоловіків.

Такі дані результатів опитування з гендерної політики представників міських, селищних та сільських рад - членів АМУ презентувала заступниця директора проєкту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» Наталія Лазаренко на брифінгу 2 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Узагальнено: в цілому жінок і чоловіків на ключових посадах - міського, селищного і сільського голови та заступників голови місцевої громади та секретарів місцевих рад жінок 38,94%, а чоловіків 61,06%", - сказала Лазаренко.

Вона поінформувала, що, згідно з даними опитування, на керівних виборних посадах на рівні міст жінок значно менше, ніж чоловіків. Зокрема, серед міських голів жінки становлять лише 8,53%, а чоловіки - 91,47%. Серед селищних голів 14% жінок і 86% чоловіків, а серед сільських - майже 32% жінок і 68% чоловіків.

"Тобто тенденція зберігається: як кажуть, чим вищий рівень, тим більший доступ до ресурсів, і там більша конкуренція між жінками і чоловіками", - зазначила Лазаренко.

Заступниця директора проєкту USAID також повідомила, що серед депутатів міських рад жінки становлять 48,32 %, селищних - 84,05% і сільських - 90,46%.

Опитування проводилося Асоціацією міст України у квітні-травні 2020 року в рамках проєкту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) спільно з проєктом «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який виконується АМУ та Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи, та у співпраці з проєктом «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) Федерації канадських муніципалітетів.

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В опитуванні взяли участь 839 громад, які входять до складу Асоціації міст України, - 363 міста, 233 селища та 243 села.

Загалом Асоціація міст України об'єднує 911 муніципалітетів, в яких проживає 85% населення України.