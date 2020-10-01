Більш як половина українців збирається прийти на вибори 25 жовтня

Більш ніж половина українців (56%), які взяли участь в ІІІ хвилі опитування Соціологічної групи Рейтинг, мають намір узяти участь у місцевих виборах, ще третина наразі вагається, в той час, як 15% респондентів заявили про малоймовірну участь у виборах.

Результати цього дослідження оприлюдненні на сайті Рейтингу.

«56% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються (50/50) – 20% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 8% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% респондентів. Протягом останніх 4 хвиль показники активності дещо стабілізувалися», - зазначили у Соціологічній групи Рейтинг.

Загалом опитування показало, що респонденти в основному довіряють інституціям, які відповідальні за організацію місцевих виборів. Так 74% опитаних довіряють працівникам комісії на дільницях за місцем проживання (21% – не довіряють). 61% опитаних довіряють Центральній виборчій комісії (35% не довіряють). Порівняно з періодом минулих парламентських виборів (липень 2019) довіра до таких інституцій зросла.

Третина опитаних мають надію на позитивні зрушення у їхніх містах та селах в результаті виборів 25 жовтня. Половина вважають, що нічого не зміниться, лише 7% очікують погіршення. Дві останні хвилі демонструють позитивну динаміку у цьому показнику у всіх вікових категоріях.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів.

Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Терміни проведення: 25-28 вересня 2020 р.