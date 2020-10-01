Близько 30% українців не підтримують рішення про укрупнення районів

В Україні майже 30% респондентів не підтримують укрупнення районів, а 36% ще не визначилися і спостерігатимуть за втіленням цього рішення на практиці.

Про це сказав аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, презентуючи в Укрінформі результати дослідження громадської думки населення про реформу децентралізації.

“Ми проводили опитування у серпні, а в липні Верховна Рада після Кабміну прийняла рішення про укрупнення районів. Ми вирішили запитати, чи взагалі люди обізнані про це і як вони до цього ставляться - до укрупнення районів. В цілому підсумки такі, що більшість громадян про це знає. Близько третини, 29% українців кажуть, що вони навіть знають, які нові райони будуть в їхніх областях, а практично 48% кажуть, що чули про це в загальних рисах, не чув лише кожен п’ятий з опитаних. Тобто, в принципі розголос широкий і можна сказати - приклад непоганий інформаційної роботи щодо того, що буде ухвалено таке рішення”, - зазначив Бурковський.

Водночас, додав він, на запитання, чи підтримують вони рішення уряду та парламенту про укрупнення районів, більше третини громадян - 36% - заявили, що подивляться, як це рішення буде втілюватися і до яких наслідків воно призведе.

“Люди будуть визначатися зі своєю точкою зору, коли будуть бачити результати - це теж непогано. Це зважена позиція. Є певна частка громадян, близько 17%, які дають аванс довіри, кредит довіри владі й кажуть, що вони підтримують це рішення про укрупнення районів, і не виключено, що це якась частка з тих громадян, котрі знають, які будуть райони, і можливо, в певних регіонах це укрупнення буде позитивним чинником для розвитку місцевих громадян і для розвитку цих територій”, - розповів Бурковський.

Однак близько 30% громадян не підтримують укрупнення районів, поінформував експерт.

За його словами, такі результати можуть залежати від багатьох чинників, у тому числі й ставлення до чинної влади.

“Це можуть бути люди, які голосують за опозиційні політичні сили і тому вони в принципі не підтримують, що б чинний уряд не запропонував. Це теж позиція, з якою варто рахуватися. І 17% теж фактично вирішили не відповідати на це питання, або не розуміють, що до чого”, - додав експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Верховна Рада ухвалила постанову №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою України. Замість наявних в Україні 490 районів створюється 136.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 до 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування дослідження здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.