Вибори-2020: коли за одного справжнього мера двох несправжніх дають

В умовах децентралізації політична боротьба “на місцях” уже відзначається небаченою кількістю брудних технологій

24 вересня закінчилася реєстрація кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться вже за місяць. І стало уже зрозуміло, що вони увійдуть в історію, як одні з “найбрудніших”, оскільки політична конкуренція в деяких випадках переросла у справжні бої “без правил”. Очевидно, що в ході децентралізації, яка триває з 2014 року, органи місцевого самоврядування отримали більше повноважень та ресурсів, і це зумовило небувало жорстку політичну боротьбу за владу на місцях. Потрібно визнати, жодні вибори в Україні не обходилися без брудних технологій та маніпуляцій, але те, що відбувається зараз дивує навіть бувалих спостерігачів. В фаворі окрім традиційного “шоу” двійників та замовних маніпулятивних “соціологій”, перекуп чужих двійників, зняття в останній момент з реєстрації діючих мерів-кандидатів та недопуск до виборів цілих партій. Днями представники партії «Демократична сокира» заявили, що Київська міська територіальна виборча комісія відмовила її кандидатам у реєстрації на тій підставі, що «застава за вибори по Києву сплачена з рахунку всеукраїнської, а не місцевої організації». Одним словом, історії – одна одної краща. Усе це свідчить про те, що, не дивлячись на останні удосконалення, виборчий процес в Україні більш цивілізованим і відповідальним, на жаль, не стає.

Як з виборів викинули уманського мера

Днями у Києві під Центральною виборчою комісією проходила акція за чесні вибори «Право на вибір». На ній зібралися прихильники уманського мера Олександра Цебрія, якого територіальна виборча комісія не зареєструвала кандидатом начебто за помилку в автобіографії, у той час, коли два його “свіжооформлені” двійники (один навіть повний тезка) успішно пройшли реєстрацію. Мітингувальники вимагали ЦВК та главу держави втрутитись у ситуацію та забезпечити чесні вибори в місті.

На акцію зібралися прихильники уманського мера

Цікаві подробиці. За даними черкаського видання «Дзвін», для подачі документів обоє кандидатів-«цебріїв» (дуже поширене прізвище, ага. – Авт.) з’явились у ТВК одночасно. Обидва самовисуванці. І не є, до слова, ні жителями міста Умань, ні Черкаської області.

Після тривалих обговорень в Уманській міській ТВК 22 вересня, коли питання було поставлене на голосування, більшість членів комісії утримались. Рішення про реєстрацію не було прийняте. Хоча законних підстав для відмови від реєстрації комісія не мала, і 5-денний термін на розгляд документів та прийняття рішення спливав.

За інформацією, яку надали представникові ОПОРИ в комісії, обидва потенційних кандидатів, згідно з їхніми біографіями, змінили свої імена в червні та липні цього року.

Того ж дня, близько 23:00 скликали нове засідання. На нього не з’явилась голова комісії та заступник. Відтак прибулі члени комісії не мали доступу до приміщення, у зв’язку з чим викликали поліцію під приводом, що членам комісії перешкоджають потрапити до приміщення. Проте представники правоохоронних органів зарадити цьому не змогли. Засідання проходило на вулиці. Головуючим було обрано Володимира Авдєєнка (подання від партії “Перемога Пальчевського”). Одинадцятьма голосами “за” рішення про реєстрацію обох кандидатів було прийняте. При цьому присутні члени комісії висловили недовіру голові та заступникові комісії.

Олександр Цебрій (балотується від мерської партії «Пропозиція») звинуватив у цій «підставі» свого давнього конкурента за контроль у місті народного депутата-мажоритарника Антона Яценка та його «спільника» – агроконсалтера та екс-заступника міністра АПК Андрія Дикуна. І заявив про відкриття юридичного фронту проти ТВК.

«Такого цинізму Україна не знала навіть в найтемніші часи. Ми бачили все: вкиди, підкуп, псування бюлетенів, «каруселі», «сітки».

Але не такий кошмар», – написав про цю ситуацію в FB мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, йому теж намагалися «підсунути» двійників та завдяки вчасній реакції з його боку не довели справу до кінця.

Як купували виборчого «слона»

Ще одна яскрава історія «клонів», щоправда з більш логічним закінченням. На Кіровоградщині чинний депутат облради та кандидат в мери Світловодська хотів купити «двійника» свого конкурента на виборах, щоб зменшити йому кількість голосів. Коли передавав гроші, його затримали правоохоронці.

Кандидат у мери хотів купити "двійника"

За попередніми даними слідства, схему організував політик разом зі своїм помічником. Він хотів купити технічного кандидата з таким же прізвищем, як в одного зі своїх конкурентів. Так планував зменшити кількість набраних конкурентом голосів.

Обидвох організаторів затримали після передачі 10 тисяч гривень. Правоохоронці висунули їм підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму).

“Законом прямо не заборонено балотуватись на виборах кандидатам, які мають однакове прізвище, чи й навіть є повними тезками. Однак, згідно з новими змінами до виборчого законодавства, тепер існує покарання за підкуп кандидата, наприклад, за участь чи неучасть у виборах. Як і в разі доведеної інспірації використання так званої технології двійників у цьому випадку. За пропозицію, обіцянку або надання кандидатом неправомірної вигоди за вчинення, або невчинення будь-яких дій пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права карається обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк від 2 до шести років. Вважаю, що обставини, які склалися з “двійниками” в Умані можуть стати приводом для перевірки поліції”, – говорить координатор громадського спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Черкаській області Захар Колісніченко.

Як ліпили «соціологію» Пальчевському

Дуже показовим є також приклад маніпуляцій з допомогою усіляких соціологічних досліджень. Інструмент звичний та, як вважають його замовники, дуже ефективний.

Наприклад, з допомогою такого інструменту киян сьогодні намагаються переконати в тому, що головним конкурентом Віталія Кличка на виборах мера столиці став (ні з того, ні з сього!) Андрій Пальчевський – телеведучий, засновник і директор клініки та фонду Eurolab, лідер новоствореної партії «Перемога Пальчевського». От буквально дише в потилицю Кличку, відстаючи від нього усього на 4%.

“Результати соціологічного дослідження, проведеного Центром суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ» у вересні 2020 показали, що на передодні виборів київського міського голови Андрій Пальчевський нарощує рейтинг і наздоганяє діючого мера Віталя Кличка”, – йдеться у повідомленні організації.

От хочете вірте, хочете – ні…

Варто зазначити, що жодні інші соціологи цей результут не підтверджують. Мабуть тому, що це чистої води маніпуляція.

Проект Texty.org чітко ідентифікує “Інтер-акцію” як псевдосоціологів. Аналітики проекту спостерігали, що з початку 2020 року ця організація планомірно завищувала рейтинг Андрія Пальчевського – одного з імовірних кандидатів на посаду київського міського голови.

“Офіційний сайт компанії повідомляє, що організація «має 15 років досвіду громадської діяльності й працює з 2003 року». Хоча за даними державного реєстру організація під такою назвою дійсно заснована 22 серпня 2003, до вересня 2019 року вона ніколи не оприлюднювала соціологічних опитувань. Однак після цього дані з рейтингами по Києву почали публікуватися щодвамісяці”, – зазначили “Тексти”.

Аналітики звернули увагу, що серед представників «Інтер-акції» немає жодного професійного соціолога. При цьому у своїх публікаціях «Інтер-акція» навіть не вказує методи опитування, що в соціологічній спільноті вважається серйозним порушенням професійних стандартів.

Фото з Facebook-сторінки «Перемоги Пальчевського»

Сторінка організації на Facebook була створена 17 листопада 2017 року, при цьому станом на 30.05.2020 мала лише 248 уподобань, що є досить дивним для активної організації.

Серед тих, хто оприлюднює опитування «Інтер-акції», – політичний консультант Микола Спірідонов, якого вже помічали у коментуванні сумнівних рейтингів і раніше. Зокрема, у жовтні 2015 року під час минулих виборів міського голови Києва він піарив лідера партії «Рух за реформи» Сергія Думчева. Головними ретрансляторами сумнівних даних “Інтер-акції” були інтернет-помийки з так званого холдингу «Знай медіа»: politeka.net, znaj.ua, hyser.com.ua та ukrainianwall.com. Тобто те, як поширювалися дані, також дає підстави говорити про, м’яко кажучи, «сумнівність» цих рейтингів.

Як доведеться за все це відповідати

Що ж стосується відповідальності за подібні “вибрики”, то в Центральній виборчій комісії у березні цього року заявляли, що “комісія стоїть на чіткій позиції нульової толерантності до брудних виборчих технологій, у тому числі в частині технічної участі у виборах “двійників” кандидатів”. Проте на сьогодні, кажуть, обсяг законодавчо визначених повноважень не дає змоги ЦВК ефективно реагувати на такі випадки. «Під час виборчої кампанії (позачергові парламентські вибори 2019 року – Авт.) ЦВК вдалась до запобіжного кроку задля зменшення кількості «двійників» в округах. Зокрема, якщо хтось з потенційних кандидатів змінював ім'я, він повинен був подати відповідні відомості про це», – заявила під час брифінгу, який транслював телеканал ZIK тодішня голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

За її словами, завдяки таким упереджувальним заходам минулого року, «двійників», у порівнянні з іншими роками, було менше. Якщо у попередні роки така кількість на певних округах становила понад 6-7 осіб, то зараз їх значно менше.

За даними мережі ОПОРА, на минулих парламентських виборах у восьми виборчих округах було зареєстровано 17 кандидатів, в яких повністю співпадало прізвище, ім’я, по батькові. Пізніше в чотирьох з них кандидати «двійники» відмовилися від балотування на підставі власної заяви. Всього на виборах-2019 до ВР було зафіксовано 60 випадків балотування кандидатів «двійників», переважна більшість яких є самовисуванцями.

Але як бачимо , окремих політичних конкурентів сьогодні це не зупиняє. Тож мережа ОПОРА нагадує: якщо кандидат має обґрунтовані підстави вважати, що здійсненню його пасивного виборчого права (права бути обраним) перешкоджає особа, яка напередодні або під час виборчого процесу змінила своє прізвище або власне ім’я та подала до територіальної виборчого комісії документи для реєстрації її кандидатом на тих самих місцевих виборах, – він може звертатись до поліції з відповідною заявою.

Адже з 1 січня 2020 року оновлений Виборчий Кодекс гарантує, що порушникам “прилетить” як мінімум штраф ( передбачений ст. 212-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення – перешкоджання здійсненню виборчого права або діяльності суб’єкта виборчого процесу). А то і реальний тюремний термін (передбачений ст. 157 Кримінального кодексу України – якщо перешкоджання поєднане з обманом або примушуванням (ч. 1), застосуванням або погрозою насильства, знищенням чи пошкодженням майна (ч. 2); а також ст. 160 ККУ– підкуп, щодо особи яка здійснила пропозицію, обіцянку або надала неправомірну вигоду (ч. 2) та яка її прийняла (ч. 1).

Єдині перешкоди – це час, який потрібно буде витратити на свій захист, та сумнозвісна та інколи відверто дивна «млявість» правоохоронної і судової систем.

Марина Нечипоренко, Київ

Р.S. Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Олександра Цебрія. Про це повідомляється на сайті ЦВК.