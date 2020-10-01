Бар’єр у 5% на місцевих виборах можуть подолати п’ять партій

На місцевих виборах 25 жовтня умовний бар’єр у 5% можуть подолати п’ять партій: «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа – За життя», «Батьківщина» та «За майбутнє».

Про це свідчать результати проведеного соціологічною групою "Рейтинг" опитування, оприлюдненні на сайті Рейтингу.

«За результатами агрегованого рейтингу партій, на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: «Слуга народу» - 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, «Європейська солідарність» – 11,4%, «Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%, «Батьківщина» – 8,3% та «За майбутнє» – 6,2%», - інформують соціологи.

Як зазначається, Радикальну партію Олега Ляшка підтримують 4,9% опитаних. За партії «Наш край» та УДАР Віталія Кличка готові віддати свої голоси по 3,1% респондентів, ВО «Свобода» – 3%, "партію Шарія" – 2,5%, партію «Сила і честь» – 2,0%, партії «Пропозиція» та «Голос» – по 1,8%, партію «Перемога Пальчевського» – 1,7%. Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 23,4%.

Згідно з результатами опитування, більшість респондентів (60-70%) вважають, що для партій на місцевому рівні більш важливо мати сильного місцевого лідера, ніж відомого національного, досвідчених політиків, ніж «нові обличчя», хорошу команду, ніж сильного лідера. А 59% вважають, що для партії на місцевому рівні важливіші соціально-економічні ініціативи, ніж ідеологічна позиція (14%).

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При цьому 34% респондентів вважають, що для місцевої партії важливіше підтримувати курс Президента, натомість 26% – бути в опозиції до глави держави. Водночас для майже 40% фактор підтримки влади не є важливим у виборі.

На думку 45% опитаних, для кандидата на посаду міського або сільського голови важливіше розв'язувати поточні проблеми. Майже стільки ж (43%) переконані, що йому важливіше пропонувати стратегію розвитку населеного пункту. При цьому для старших респондентів важливіша стратегія, тоді як для молоді – поточні питання.

Третина опитаних готові підтримати на виборах чинного очільника населеного пункту, стільки ж – іншого кандидата, ще 35% не визначилися у цьому питанні.

При цьому 58% тих, хто обирають чинного очільника міста/села, вважають його сильним керівником, а 16% обирають його через те, що вважають його хорошою людиною, водночас 20% – через те, що інші кандидати гірші.

Понад 90% опитаних знають, хто є їхнім міським/сільським головою, 60% колись особисто зустрічали очільника свого населеного пункту (передусім йдеться про мешканців сіл). Знають, хто є народним депутатом від округу, 47% респондентів, не знають – 50%.

Опитування проводилося 25-28 вересня 2020 р. методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).

Аудиторія опитування становить населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,4%.

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.