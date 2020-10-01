Поліція відкрила вже 142 справи через «виборчі» порушення

Поліцейські за добу відкрили 8 кримінальних проваджень щодо порушень, які стосуються виборів, загалом відкрито 142 такі справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо восьми кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 142 кримінальних правопорушень: 77 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 65 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих кримінальних проваджень 32 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 23 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 15 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 5 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 1 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.

Зазначається, що всього упродовж доби до поліції надійшло 164 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано у Львівській області – 36, у Київській – 29, у місті Києві – 15, у Полтавській – 11, у Запорізькій – 10, в Одеській – 9, по 8 – у Донецькій та Закарпатській, у Луганській – 6, у Волинській – 5, по 4 – у Івано-Франківській, Миколаївській, Чернівецькій та Чернігівській, по 3 – у вінницькій та Дніпропетровській, по 2 – у Сумській та Тернопільській, по 1 – у Рівненській та Харківській областях.

А загалом з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 1808 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

Також було складено 273 протоколи про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.