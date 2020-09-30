В Одесі вже 29 кандидатів у мери, серед них - п'ятеро Філімонових, двоє Зеленських і Саакашвілі

Серед тих, кого зареєстровано комісією станом на 18.00 середи, 30 вересня, є не тільки чотири тезки кандидата в мери Філімонова, а й два Зеленських та київський безробітний тезка громадського діяча Міхеіла Саакашвілі.

"До Одеської міської територіальної виборчої комісії 24 вересня надійшла заява Одеської міської організації партії "Блок Міхеіла Саакашвілі" про реєстрацію громадянина України Саакашвілі Міхеіла Володимировича кандидатом на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого від зазначеної організації партії, та заява Саакашвілі Міхеіла Володимировича про згоду балотуватися на посаду Одеського міського голови, разом з іншими документами", - йдеться у постанові №99 міськтервиборчкому від 29 вересня.

У документі зазначено, що виборча комісія вирішила "зареєструвати кандидатом на посаду Одеського міського голови…Саакашвілі Міхеіла Володимировича, народився 08.08.1990 року, громадянин України, освіта повна загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в м. Києві, судимість відсутня, представницький мандат відсутній".

Міськтервиборчком також зареєстрував кандидатами в мери юриста Максима Болдіна, висунутого партією "Перемога Пальчевського"; одеського екснардепа Дмитра Голубова - від партії "Блок Дмитра Голубова"; оператора допомоги одеської ГО "Мото Хелс" Дарта Вейдера - від партії "Блок Дарта Вейдера" та Олега Філімонова - від партії "Зелені", четвертого тезку кандидата на посаду міського голови від "Слуги народу" Олега Філімонова, зареєстрованого ще 22 вересня.

Також 24 вересня подав заяву на реєстрацію кандидатом на посаду міського голови й тезка чинного мера Геннадія Труханова, йдеться у постанові №83.

Однак Богдана Труханова тервиборчком відмовився зареєструвати, назвавши дві причини відмови. Зокрема, "в автобіографії Труханова Богдана Юрійовича відсутні відомості, передбачені п. 5 ст. 224 Виборчого кодексу України, а саме: наявність чи відсутність представницького мандата, відомості про наявність чи відсутність судимості, а відтак до комісії не подано автобіографії Труханова Б.Ю. у розумінні ст. 224 Виборчого кодексу України".

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Як повідомлялося, співробітники Одеського облуправління СБУ розслідують кримінальне провадження за ознаками передвиборчих маніпуляцій, кваліфікованих Одеською облпрокуратурою як перешкоджання здійсненню виборчого права.

Інформацію від ТВК про "атаку клонів" при реєстрації кандидатів у мери Одеси та витребування УСБУ відповідних копій документів з ТВК оприлюднено у ЗМІ.