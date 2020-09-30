Реєстрацію Берези на виборах київського мера оскаржують в Окружному адмінсуді

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов щодо оскарження реєстрації Борислава Берези кандидатом на посаду Київського міського голови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

“Суд просять визнати протиправною постанову щодо реєстрації Борислава Берези кандидатом на посаду Київського міського голови. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправною та скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії, датовану 28 вересня 2020 року, згідно з якою Борислава Березу зареєстровано кандидатом на посаду Київського міського голови.

Читайте також: На крісло мера Києва претендують двадцять кандидатів

На думку позивача, при відповідній реєстрації було порушено низку вимог Виборчого кодексу України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше повідомлялося, що ОАСК просять скасувати скасувати Постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 21 вересня 2020 року №14 «Про реєстрацію кандидата на посаду Київського міського голови від територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка в м.Києві».

Станом на 30 вересня у Києві зареєстровано 20 кандидатів на пост міського голови.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес. Із 15 до 24 вересня тривало висування кандидатів на посади місцевих голів та депутатів.

Відповідно до календарного плану виборів, ТВК має не пізніше, як на п'ятий день після подання документів ухвалити рішення щодо реєстрації кандидатів.