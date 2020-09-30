На крісло мера Києва претендують двадцять кандидатів

Так, ТВК зареєструвала кандидатами на посаду мера Києва ще трьох кандидатів, а саме:

- Андрія Іллєнка від Всеукраїнського об’єднання «Свобода»;

- Борислава Березу від політсили "Еко Партія Берези";

- Олену Філонову від партії "Разом сила".

Таким чином, станом на 30 вересня у Києві вже 20 кандидатів на пост міського голови.

Як повідомлялося, раніше у Києві зареєстрували 17 кандидатів на посаду мера.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес. Із 15 до 24 вересня тривало висування кандидатів на посади місцевих голів та депутатів.

Відповідно до календарного плану виборів, ТВК має не пізніше, як на п'ятий день після подання документів ухвалити рішення щодо реєстрації кандидатів.