КВУ констатує проблеми з дотриманням гендерної квоти на місцевих виборах

Комітет виборців України відзначає проблеми з дотриманням гендерної квоти у процесі кампанії перед місцевими виборами.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила заступник генерального директора КВУ Наталія Линник на брифінгу "10 днів до виборів: основні проблеми та ризики" 15 жовтня.

"Комітет виборців відзначає проблеми з гендерною квотою, з її дотриманням. Різночитання є у представників територіальних виборчих комісій, а також у суді. Такі проблеми виникли, зокрема, в Полтаві у партії "Європейська солідарність". Саме в Полтавській області у місті Кременчуці було декілька судових позовів партії "Європейська солідарність" і декілька судових рішень - рішення судів першої інстанції, рішення апеляційних судів", - зазначила Линник.

За словами заступниці голови КВУ, з проблемами дотримання гендерної квоти також зіштовхнулися партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", "Наш край", "За майбутнє", "Батьківщина".

Линник нагадала, що суть гендерної квоти полягає в тому, щоб два представника іншої статі були в першій і кожній наступній п'ятірці виборчого списку.

"Загалом судова практика в частині розгляду цих справ, пов'язаних з дотриманням гендерної квоти, є різною. Різне бачення у судів, а також у територіальних виборчих комісій. Зрозуміло, що це пов'язано з тим, що є нове виборче законодавство, з яким не встигли ще детально ознайомитися і зрозуміти його норми як представники судів, так і представники територіальних виборчих комісій, і суб'єкти виборчого процесу, такі як партії", - сказала заступниця голови КВУ.

Крім того, за словами Линник, серед проблем, які найчастіше виникали з реєстрацією кандидатів, було внесення грошової застави у невідповідний до норм чинного законодавства спосіб, а також одночасне членство кандидатів у різних політичних партіях.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.