В Омбудсмена презентували інформбуклети «Захисти себе від дискримінації»

За ініціативи Уповноваженого ВР із прав людини Людмили Денісової та у співпраці з Офісом Ради Європи в Україні підготовлена серія інформаційних буклетів «Захисти себе від дискримінації».

Про це інформує Офіс Омбудсмена у Телеграмі, передає Укрінформ.

«За ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та у співпраці з Офісом Ради Європи в Україні в рамках реалізації проєкту Ради Європи «Посилення доступу до правосуддя через несудові механізми правового захисту для жертв дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі у країнах Східного партнерства», підготовлено серію інформаційних буклетів «Захисти себе від дискримінації», - йдеться у повідомленні.

Ці буклети поширять серед населення по всіх регіонах України.

Як уточнюється, головна мета розробки даних буклетів – донести до населення думки, що будь-які дискримінаційні дії стосовно них є неприпустимими.

Також в Офісі Омбудсмена виклали фотографії кількох інформбуклетів.

На них, зокрема, зазначена інформація щодо того, які бувають форми дискримінації та навіщо громадянам про це знати; як скласти скаргу про дискримінацію та кому скаржитися; як громадянам може допомогти Уповноважений Верховної Ради з прав людини, як проявляється утиск, приклади забороненої поведінки, тощо.

«Люди повинні знати як захистити свої права», - уточнили в установі.

Читайте також: Єврокомісія виявила слабкий прогрес у сфері гендерної рівності в ЄС

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з представником так званої ДНР у робочій підгрупі з гуманітарних питань в ТКГ Дар’єю Морозовою.

Головне фото: dli.donetsk.ua