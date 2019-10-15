Єврокомісія виявила слабкий прогрес у сфері гендерної рівності в ЄС

Індекс гендерної рівності в країнах ЄС демонструє мінімальний прогрес у дотриманні рівних прав чоловіків і жінок на професійний і соціальний розвиток.

Про це повідомляє Європейський інститут гендерної рівності (EIGE) з посиланням на оприлюднене Єврокомісією дослідження.

«Країни ЄС демонструють швидкість равлика у сфері гендерної рівності. Останнє вимірювання Індексу гендерної рівності, проведене EIGE, зафіксувало зростання всього на 1 пункт - до 67,4 - у порівняні з дослідженнями 2017 року. При цьому на верхівці Індексу продовжують перебувати Швеція з показником 83,6 та Данія (77,5). Найбільшого покращення потребують Греція та Угорщина, оскільки показник цих країн є нижчим за 52», - йдеться у повідомленні.

Найгірша ситуація з гендерною рівністю фіксується у владних структурах, залучених до прийняття рішень. Водночас у цій-таки сфері спостерігається найбільший темп зростання, що пов'язано переважно зі збільшенням представництва жінок у правліннях великих компаній. Утім, і таке зростання стосується небагатьох європейських держав. Франція залишається єдиною країною, де кількість жінок у керівних органах компаній сягає 40%.

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«Гендерна нерівність заважає Європі повністю розкрити власний потенціал. Саме тому необхідні рішучі дії, щоб досягти змін на місцях. Директива з дотримання балансу в роботі і житті (Work-Life Balance Directive), ухвалена у поточному році, змінить правила гри для чоловіків і жінок по всій Європі. Ці правила підтримають рівний розподіл відповідальності, що дозволить жінкам залишатися на ринку праці та брати на себе відповідальні керівні функції», - зазначила єврокомісар з питань юстиції, захисту споживачів та гендерної рівності Вера Юрова.

Індекс гендерної рівності грунтується на показниках у шести ключових сферах: праця, гроші, знання, час, влада, здоров’я, а також у двох додаткових – насильство проти жінок та супутні нерівності.