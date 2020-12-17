У МКІП назвали п'ять пунктів щодо ефективної співпраці суспільства та влади

Таку думку висловив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час ІХ Форуму розвитку громадянського суспільства України «Імунітет до ілюзій», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо ефективної співпраці суспільства та влади я пропоную п’ять пунктів - це стратегічне бачення; орган влади, відповідальний за політику у сфері громадянського суспільства; відкритість до співпраці; правильні процедури; відповідальні громадяни й громадські організації», - сказав Шевченко.

Він зазначив, що стратегічне бачення для ефективної співпраці надзвичайно важливе, і воно має бути зафіксоване у відповідному документі, досвід попередніх років демонструє, що це був правильний підхід.

«Другий пункт – що мав би бути визначений орган влади на рівні міністерства, відповідальний за формування і реалізацію державної політики у сфері громадянського суспільства», - наголосив Шевченко.

Він зауважив, що коли було об’єднано Мінмолодьспорт та Мінкультури в одне міністерство, такий компонент у ньому був. Після роз’єднання цього компонента окремо немає в жодному з міністерств. І зазначив до слова, що у Великобританії є цей компонент - саме політика у сфері громадянського суспільства - у міністерства, яке відповідає за культуру, медіа та спорт.

Далі Шевченко додав, що нині побутує принцип, який виглядає приблизно так: не довіряю ніяким політикам, але довіряю тому, кого я знаю особисто.

«Оскільки це зараз світовий тренд, а не лише український – низької довіри до влади, - влада має бути максимально відкритою до людей, бути проактивною до співпраці, до комунікації, до роботи з громадянським суспільством. І тут питання механізмів і форматів теж є важливим. Ми би мали дивитися максимально широко на різноманітні формати: консультації, обговорення – закриті, відкриті, дорадників, порадників. І не дивитися надміру вузько через ті формальні інструменти, які навіть були зафіксовані у постановах і законах, що, на жаль, далеко не завжди ефективні. Я, зокрема, і про громадські ради, і про колегії – це лише один з механізмів, і не найефективніший», - зауважив він, говорячи про третій пункт.

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Наступним він назвав питання правильних процедур формування політики і підготовки політичних рішень.

«Ми ще не перелаштували органи державної влади на традиційні підходи з вироблення цих рішень. Досі, коли ми говоримо про консультації з громадськістю, - це не зовсім коректно, оскільки співпраця і обговорення проєктів має бути з усіма зацікавленими сторонами, зокрема і з бізнесом», - зауважив заступник міністра.

За його словами, п’ятим пунктом є «відповідальне громадянське суспільство, відповідальні громадяни, відповідальні організації».

«Громадяни мають бути готовими до такої співпраці, готовими до взаємодії. Надзвичайно важливо, щоб були організації, які слідкують за порушеннями прав людини. Коли я говорю про відповідальні громадські організації, то також маю на увазі відкритість і готовність до конструктивної критики і співпраці, до пропонування рішень, а часом навіть до готовності, що ці рішення можуть бути не враховані», - сказав Шевченко.