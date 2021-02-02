Михайла Захаревича призначили головою Українського культурного фонду

Генерального директора - художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайла Захаревича призначено головою Українського культурного фонду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УКФ.

«Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про Український культурний фонд» і рішення Наглядової ради Українського культурного фонду від 27.01.2021 р. №1, Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України № 40 від 28.01.2021 року головою Українського культурного фонду призначено Захаревича Михайла Васильовича ‒ генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка», – йдеться в повідомленні.

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Михайло Захаревич з 1994 року обіймав посаду генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (з 2018 став генеральним директором-художнім керівником). Із 1996 року по 2000 рік був першим заступником міністра культури і мистецтв України. У 2004 році отримав звання «Народний артист України».

Як повідомлялося, раніше посаду голови УКФ обіймала Марина Порошенко. У грудні 2019 року вона достроково склала повноваження. Рішення обґрунтувала тим, що хоче запобігти тиску з боку чинної влади на членів команди Фонду.