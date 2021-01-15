Поет Рибчинський та мандрівник Сурін увійшли до Наглядової ради УКФ

Президент Володимир Зеленський визначив для включення до складу Наглядової ради Українського культурного фонду поета Юрія Рибчинського і мандрівника Артема Суріна.

Текст указу оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Визначити для включення до складу Наглядової ради Українського культурного фонду таких осіб: Рибчинський Юрій Євгенович - поет, драматург, Герой України (за згодою); Сурін Артем Олександрович - громадський діяч, мандрівник, засновник ТОВ «Ван лайф тревел» (за згодою)", - йдеться у документі.

Водночас передбачається, що втрачає чинність указ від 14 грудня 2017 року, згідно з яким до складу Наглядової ради УКФ уведено директора - президента Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ІСТV) Олександра Богуцького та народну артистку України, Героя України Аду Роговцеву.

Нинішній указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Відповідно до Закону «Про Український культурний фонд», Наглядова рада є одним із органів управління УКФ. Вона складається з дев’яти осіб: двох із них визначає Президент, двох - МКІП, двоє є представниками закладів культури, двоє представляють громадські об’єднання, а також голови Фонду (за посадою).

Термін повноважень члена Наглядової ради становить три роки.