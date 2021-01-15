Поет Рибчинський та мандрівник Сурін увійшли до Наглядової ради УКФ
Текст указу оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.
"Визначити для включення до складу Наглядової ради Українського культурного фонду таких осіб: Рибчинський Юрій Євгенович - поет, драматург, Герой України (за згодою); Сурін Артем Олександрович - громадський діяч, мандрівник, засновник ТОВ «Ван лайф тревел» (за згодою)", - йдеться у документі.
Водночас передбачається, що втрачає чинність указ від 14 грудня 2017 року, згідно з яким до складу Наглядової ради УКФ уведено директора - президента Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ІСТV) Олександра Богуцького та народну артистку України, Героя України Аду Роговцеву.
Нинішній указ набирає чинності з дня його опублікування.
Відповідно до Закону «Про Український культурний фонд», Наглядова рада є одним із органів управління УКФ. Вона складається з дев’яти осіб: двох із них визначає Президент, двох - МКІП, двоє є представниками закладів культури, двоє представляють громадські об’єднання, а також голови Фонду (за посадою).
Термін повноважень члена Наглядової ради становить три роки.