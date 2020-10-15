Український культурний фонд за три роки підтримав проєкти на суму 1,5 мільярда

Український культурний фонд (УКФ) за три роки підтримав 1 685 різних проєктів на суму 1,5 млрд грн.

Про це виконавча директорка УКФ Юлія Федів повідомила на пресконференції в Укрінформі.

“За три роки ми отримали запит на 7,3 млрд грн. У 2018 році — 334 млн грн, у 2019 — 2 млрд 970 млн грн, у 2020 - майже 4 млрд грн. Тобто, бачимо, що наявного бюджету значно не вистачає для спільноти. Відповідно, бюджет фонду у 2018 році становив 200 млн грн, у 2019 році — близько 700 млн грн, а у 2020 році ми надаємо фінансування у розмірі 900 млн грн. За три роки ми підтримали 1 685 проєктів на суму 1,5 млрд грн”, - сказала Федів.

Як видно, додала вона, потреба у державному фінансуванні є значною.

За даними Федів, протягом цього періоду фонд отримав 6 386 заявок від різних організацій з різних напрямків. У 2018 році йшлося про 716 заявок, у 2019 році — про 2 059, а цього року - 3 611. “Тобто, ми бачимо, що динаміка росте. Маємо надію, що у 2021 році отримаємо ще більше якісних та крутих проєктів, про які будуть говорити не лише в Україні, а й увесь світ”, - додала директорка УКФ.

Вона також відзначила, що серед заявників є представники від усіх регіонів, але найактивнішими є місто Київ, Львівська, Харківська, Одеська та Рівненська області. Не дуже активно звертаються до УКФ мешканці Сумської, Луганської та Кіровоградської областей. “Та маємо надію, що вони також у 2021 році покажуть гарну динаміку”, - додала керівниця фонду.

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Федів також зазначила, що в Українському культурному фонді мають намір у наступному році відкрити низку регіональних представництв, що також може вплинути на збільшення кількості звернень до УКФ.

Федів повідомила, що УКФ має намір у лютому наступного року детально прозвітувати про те, скільки саме коштів і на які саме проєкти були направлені у 2020-му.

Як повідомляв Укрінформ, державна установа Український культурний фонд була створена у 2017 році, її мета - сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Підтримка проєктів фондом здійснюється на конкурсних засадах.