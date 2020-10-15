Український культурний фонд за три роки підтримав проєкти на суму 1,5 мільярда

Український культурний фонд за три роки підтримав проєкти на суму 1,5 мільярда

Укрінформ
Український культурний фонд (УКФ) за три роки підтримав 1 685 різних проєктів на суму 1,5 млрд грн.

Про це виконавча директорка УКФ Юлія Федів повідомила на пресконференції в Укрінформі.

“За три роки ми отримали запит на 7,3 млрд грн. У 2018 році — 334 млн грн, у 2019 — 2 млрд 970 млн грн, у 2020 - майже 4 млрд грн. Тобто, бачимо, що наявного бюджету значно не вистачає для спільноти. Відповідно, бюджет фонду у 2018 році становив 200 млн грн, у 2019 році — близько 700 млн грн, а у 2020 році ми надаємо фінансування у розмірі 900 млн грн. За три роки ми підтримали 1 685 проєктів на суму 1,5 млрд грн”, - сказала Федів.

Як видно, додала вона, потреба у державному фінансуванні є значною.

За даними Федів, протягом цього періоду фонд отримав 6 386 заявок від різних організацій з різних напрямків. У 2018 році йшлося про 716 заявок, у 2019 році — про 2 059, а цього року - 3 611. “Тобто, ми бачимо, що динаміка росте. Маємо надію, що у 2021 році отримаємо ще більше якісних та крутих проєктів, про які будуть говорити не лише в Україні, а й увесь світ”, - додала директорка УКФ.

Вона також відзначила, що серед заявників є представники від усіх регіонів, але найактивнішими є місто Київ, Львівська, Харківська, Одеська та Рівненська області. Не дуже активно звертаються до УКФ мешканці Сумської, Луганської та Кіровоградської областей. “Та маємо надію, що вони також у 2021 році покажуть гарну динаміку”, - додала керівниця фонду.

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Федів також зазначила, що в Українському культурному фонді мають намір у наступному році відкрити низку регіональних представництв, що також може вплинути на збільшення кількості звернень до УКФ.

Федів повідомила, що УКФ має намір у лютому наступного року детально прозвітувати про те, скільки саме коштів і на які саме проєкти були направлені у 2020-му.

Як повідомляв Укрінформ, державна установа Український культурний фонд була створена у 2017 році, її мета - сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Підтримка проєктів фондом здійснюється на конкурсних засадах.

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