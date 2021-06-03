В УКФ хочуть розробити стратегію щонайменше на три роки – Мудрак

Стратегію Українського культурного фонду бажано розробляти на три роки, аби вона дійсно була ефективною.

Таку думку голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак висловила під час онлайн-інтерв’ю «Принципи стратегування культури в сучасному світі», повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Потрібна нова стратегія. Над нею вже працює дирекція», - сказала Мудрак і додала при цьому: «Я була б щаслива, якби зараз вона розроблялася на три роки з розуміння усіх можливих кризових ситуацій»

Водночас голова наглядової ради Українського культурного фонду зазначила, що має бути чітке розуміння того, яким має стати УКФ через п’ять або навіть десять років. Влада за цей час буде змінюватися, і це матиме певний вплив, можуть відбуватися й інші події або кризи, на які не можна не звертати увагу, але розуміння майбутнього УКФ має бути попри усе це, підкреслила вона.

«Так само процес децентралізації іде, і я переконана, що УКФ у майбутньому не має фінансувати регіональні проєкти, бо це має робити місцева влада», - сказала Мудрак, зазначивши, що на це також треба зважати.

За її словами, дуже важливо, аби при розробці нової стратегії дирекція враховувала позицію фахівців, митців, представників сфери мистецької освіти, громадськості, а також влади.

Мудрак також наголосила на тому, що загалом культура має надзвичайно важливе значення. "Я вважаю, що культура - це сукупність творення громадянами України контексту, який веде їх у майбутнє, не полишаючи минулих традицій, знань і іноді навіть суперечок, і розвивається у даний період часу, зважаючи на всі інтереси, на всі бачення і, безперечно, зачіпаючи кожну людину, від простого громадянина у селі до Президента держави", - сказала вона.

Захід організований в рамках проєкту «Діалоги про згуртованість», який реалізується ГО «Інститут громадянського суспільства» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Як повідомлялося, Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Міністерство культури та інформаційної політики наказом від 14 квітня 2021 року призначило Ларису Мудрак головою Українського культурного фонду.