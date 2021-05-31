УКФ проводить додатковий конкурс за програмою «Знакові події»

Український культурний фонд оголосив додатковий конкурс на ЛОТ «Знакові події історії України» програми «Знакові події» для підтримки масштабних заходів, присвячених 30-річчю Незалежності України.

Як повідомляється на сайті УКФ, конкурс оголошено у зв'язку з економією коштів за програмами, які вже були розглянуті Наглядовою радою і дирекцією Фонду, передає Укрінформ.

«Бюджет ЛОТу становитиме 30 млн грн. Мінімальна сума гранту - 500 тис. грн, максимальна сума гранту - 2,5 млн грн.», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подання аплікаційних пакетів триватиме до 10 червня 2021 року. Конкурсні процедури разом із підписанням грантових угод триватимуть до 31 липня 2021 року.

ЛОТ 4 «Знакові події історії України» покликаний підтримувати: масштабні культурно-мистецькі події, що сприяють формуванню об’єднаної української ідентичності; масштабні інноваційні мультидисциплінарні культурно-мистецькі знакові події, що висвітлюють становлення незалежності, розвиток українського суспільства; масштабні культурно-мистецькі події, що формують дискусійне поле для фахового огляду історичного процесу становлення незалежності; масштабні події, які залучають широку аудиторію з усієї/або кількох регіонів України та/або з-за кордону, залучають національних та/або міжнародних партнерів.

Основні продукти ЛОТу (перелік є вичерпним): фестиваль, виставка, форум, концерт.

Докладно про ЛОТ тут.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня Наглядова рада Українського культурного фонду обрала виконавчим директором УКФ Владислава Берковського.