УКФ проводить додатковий конкурс за програмою «Знакові події»
Як повідомляється на сайті УКФ, конкурс оголошено у зв'язку з економією коштів за програмами, які вже були розглянуті Наглядовою радою і дирекцією Фонду, передає Укрінформ.
«Бюджет ЛОТу становитиме 30 млн грн. Мінімальна сума гранту - 500 тис. грн, максимальна сума гранту - 2,5 млн грн.», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, подання аплікаційних пакетів триватиме до 10 червня 2021 року. Конкурсні процедури разом із підписанням грантових угод триватимуть до 31 липня 2021 року.
ЛОТ 4 «Знакові події історії України» покликаний підтримувати: масштабні культурно-мистецькі події, що сприяють формуванню об’єднаної української ідентичності; масштабні інноваційні мультидисциплінарні культурно-мистецькі знакові події, що висвітлюють становлення незалежності, розвиток українського суспільства; масштабні культурно-мистецькі події, що формують дискусійне поле для фахового огляду історичного процесу становлення незалежності; масштабні події, які залучають широку аудиторію з усієї/або кількох регіонів України та/або з-за кордону, залучають національних та/або міжнародних партнерів.
Основні продукти ЛОТу (перелік є вичерпним): фестиваль, виставка, форум, концерт.
Докладно про ЛОТ тут.
Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня Наглядова рада Українського культурного фонду обрала виконавчим директором УКФ Владислава Берковського.