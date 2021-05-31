УКФ проводить додатковий конкурс за програмою «Знакові події»

УКФ проводить додатковий конкурс за програмою «Знакові події»

Укрінформ
Український культурний фонд оголосив додатковий конкурс на ЛОТ «Знакові події історії України» програми «Знакові події» для підтримки масштабних заходів, присвячених 30-річчю Незалежності України.

Як повідомляється на сайті УКФ, конкурс оголошено у зв'язку з економією коштів за програмами, які вже були розглянуті Наглядовою радою і дирекцією Фонду, передає Укрінформ.

«Бюджет ЛОТу становитиме 30 млн грн. Мінімальна сума гранту - 500 тис. грн, максимальна сума гранту - 2,5 млн грн.», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подання аплікаційних пакетів триватиме до 10 червня 2021 року. Конкурсні процедури разом із підписанням грантових угод триватимуть до 31 липня 2021 року.

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ЛОТ 4 «Знакові події історії України» покликаний підтримувати: масштабні культурно-мистецькі події, що сприяють формуванню об’єднаної української ідентичності; масштабні інноваційні мультидисциплінарні культурно-мистецькі знакові події, що висвітлюють становлення незалежності, розвиток українського суспільства; масштабні культурно-мистецькі події, що формують дискусійне поле для фахового огляду історичного процесу становлення незалежності; масштабні події, які залучають широку аудиторію з усієї/або кількох регіонів України та/або з-за кордону, залучають національних та/або міжнародних партнерів.

Основні продукти ЛОТу (перелік є вичерпним): фестиваль, виставка, форум, концерт.

Докладно про ЛОТ тут.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня Наглядова рада Українського культурного фонду обрала виконавчим директором УКФ Владислава Берковського.

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