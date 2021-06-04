Ткаченко каже, що криза управління УКФ назрівала давно

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що криза щодо системи підходів управління Українського культурного фонду назрівала давно.

Про це він написав у Фейсбуці, коментуючи останні події в УКФ, пов’язані з відхиленням наглядовою радою важливих, на думку громадськості, проєктів, передає Укрінформ.

Ткаченко наголосив, що УКФ є незалежною інституцією від МКІП, міністерство лише погоджує пріоритетні напрями діяльності Фонду, проте не втручається у його діяльність і рішення.

"Минулого року МКІП спільно з УКФ успішно реалізували амбітну програму з інституційної підтримки. Втім, після обрання нових членів наглядової ради постали нові виклики. Пов’язані вони в основну чергу не тільки з якісним складом наглядової ради, а й з неврегульованістю деяких питань в законі про УКФ", - наголосив міністр.

Він пояснив, що згідно з законом, наглядова рада може схвалювати рішення експертів, водночас процедури відхилення рішень не прописані. На переконання міністра, це і викликає "нерозуміння ... культурною спільнотою в цілому процедури прийняття рішень наглядовою радою щодо проєктів".

"Криза щодо системи підходів управління УКФ назрівала давно. І пов’язана вона не тільки с закидами на діяльність НР (наглядової ради ред.), а й імовірними конфліктами інтересів деяких експертів, що оцінювали роботи учасників або самі чи опосередковано брали участь у набутті грантів", - зазначив Ткаченко.

При цьому він відзначив, що деякі члені НР є "найбільш активними щодо питань, які мають відгук громадськості". "Маю на увазі пана Сусленського та пана Тулузова, які були обрані саме від громадських організацій", - уточнив міністр.

На його думку, дивним є аналіз статутів ГО, які голосували за цих кандидатів, проти рішень яких збурилася культурна спільнота, бо "їхні статути написані «один в один»".

"Наразі триває трансформація системи, аби інституція продовжувала працювати ефективно та незалежно. І тут важливо зберегти репутацію: як всьому УКФ, так і наглядовій раді. Якщо минула НР буквально автоматично затверджувала рішення експертів і була формальним органом, спроби цієї НР бути суб’єктом не можна не вітати. Але з іншого боку, це заважає сталості роботи УКФ, затримує видачу і підписання угод. Так само як і вносить непорозуміння у спільноту щодо мотивів і характеру діяльності НР", - наголосив міністр.

Він висловив думку, що доцільно запропонувати членам наглядової ради Сусленському і Тулузову "проявити мудрість і подати у відставку, зосередившись на своїх інших активностях". "Якщо такий самовідвід відбудеться, закликаю громадськість зосередитись на тому, аби подавати від реально діючих ГО достойних кандидатів до наглядової ради УКФ та голосувати за них. Аби уникнути на майбутнє повторення ситуації", - заявив Ткаченко.

Він також висловився за необхідність внесення змін до закону про УКФ, які дадуть змогу зробити більш прозорими і зрозумілими для громадськості правила щодо взаємодії між експертами, членами дирекції та наглядовою радою Фонду.

"Зверну увагу, що грантові угоди на реалізацію проєктів не підписувались, у тому числі, й через відсутність затвердженої форми грантової угоди. І, до речі, етап відбору також завершено. Впевнений, ситуація з НР стабілізується і інституція розвиватиметься далі. Стало, успішно та незалежно", - заявив глава МКІП.

Як повідомлялося, культурні інституції - учасники конкурсного відбору проєктів УКФ 31 травня звернулись з відкритим листом до Президента та уряду. Зокрема, вони заявили, що на засіданнях 20, 22 та 24 травня наглядова рада "кардинально змінила результати незалежної експертизи" на порушення Закону України "Про Український культурний фонд" та Порядку проведення конкурсного відбору проєктів і прийняла рішення не підтримувати значну частину проєктів програм “Культура. Туризм. Регіони”, НОРД, “Аудіовізуальне мистецтво”, “Аналітика культури”, “Знакові події”. Натомість ідеться у заяві, наглядова рада має намір профінансувати проєкти, що за рішенням експертних рад мають меншу кількість балів і посідають нижчі місця в рейтингу.

Підписанти закликали Міністерство культури та інформаційної політики втрутитись у ситуацію, проаналізувати дії нового складу наглядової ради Фонду щодо підтримки проєктів та вжити заходів з нейтралізації їхніх негативних наслідків, а також вимагають розпустити наглядову раду УКФ і скасувати її рішення.