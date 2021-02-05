В Україні немає обмежень на партнерські пологи, але треба зробити тест - Степанов

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Жодних обмежень не було встановлено в нашій державі. Єдина річ, яка існувала, - при доступі у відповідний заклад охорони здоров'я треба було зробити тест. Зараз, коли є швидкі тести на антиген, це робиться за 15 хвилин. Всі ці тести куплені за державні кошти, майже 6 млн тестів, які розподілені по лікарнях, в пологові будинки саме для проведення таких речей", - сказав урядовець, відповідаючи на запитання народного депутата Марини Бардіної про обмеження прав на партнерські пологи під час карантину.

Степанов додав, що МОЗ додатково дасть відповідне роз'яснення. "Ми ще додатково дамо відповідне роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я і ще раз додатково подивимось, яким чином нормативно зобов'язати, щоб не було таких речей щодо скасування партнерських пологів", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 4 лютого, зафіксували 4923 нові випадки COVID-19, летальних випадків - 158. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 237 169 осіб.