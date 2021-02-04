Суд залишив ексдепутата Микитася під вартою

Шевченківський районний суд Києва залишив колишньому народному депутату і екскерівнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Микитась у Фейсбуці.

"Суд залишив Максиму Микитасю запобіжний захід тримання під вартою", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Київський апеляційний суд 20 січня залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого без права внесення застави колишньому народному депутату і екскерівнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю.

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Увечері 31 грудня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді арешту без права на заставу.

Після цього Микитася заарештували у залі суду.

Цей запобіжний захід Микитасю було обрано у справі, порушеній Нацполіцією, в рамках якої йому інкримінували замовлення викрадення юриста фірми, що надавала послуги Укрбуду.

У свою чергу Микитась вважає цю справу помстою заступника глави Офісу Президента Олега Татарова, відносно якого він дав викривальні свідчення у НАБУ в справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії.

Сам Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Його адвокат Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

У НАБУ повідомили, що Офіс Генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи заступника голови Офісу Президента Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

15 січня НАБУ поширило інформацію, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, відповідно до якого кримінальне провадження стосовно заступника керівника Офісу Президента має бути повернуте до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Своєю чергою Татаров спростував інформацію про те, що кримінальне провадження щодо нього передано від СБУ до НАБУ.