Суд залишив Микитася під вартою до 27 лютого

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого без права внесення застави колишньому народному депутату і екскерівнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалила у середу, 20 січня, колегія суддів під головуванням судді Тетяни Росік.

"Колегія суддів ухвалила: залишити без змін ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави терміном до 27 лютого, а скаргу захисників залишити без задоволення", - оголосила суддя.

Рішення є остаточним і не може бути оскаржене.

Як повідомляв Укрінформ, пізно увечері 31 грудня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді арешту без права на заставу.

Після цього Микитася заарештували у залі суду.

Цей запобіжний захід Микитасю було обрано у справі, порушеній Нацполіцією, в рамках якої йому інкримінували замовлення викрадення юриста фірми, що надавала послуги Укрбуду.

Своєю чергою Микитась вважає цю справу помстою заступника глави Офісу Президента Олега Татарова, відносно якого він дав викривальні свідчення у НАБУ в справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.