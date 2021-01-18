Микитась не укладав угоду зі слідством у справі Нацгвардії - адвокат

Експрезидент "Укрбуду" і колишній народний депутат Максим Микитась не укладав угоду зі слідством у справі Нацгвардії, яку розслідує Національне антикорупційне бюро.

Як передає Укрінформ, про це заявив під час пресконференції його адвокат Євген Грушовець, відповідаючи на запитання журналістів.

"На даний момент Максим Микитась не давав показань у справі Нацгвардії, ніякої угоди немає, а тим паче судом вона не може бути затверджена", - сказав він.

Як повідомлялося, експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії.

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За даними слідства, ГУ Нацгвардії та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

На початку грудня ВАКС змінив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення суд ухвалив з огляду те, що Микитась, нібито, пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі.

Зокрема, НАБУ 2 грудня поінформувало, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у більш як 81 млн грн.

Раніше у цьому ж провадженні з Микитася стягнули заставу у розмірі 30 млн за порушення обов’язків.

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31 грудня 2020 року, за 1,5 год до Нового року, Шевченківський райсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту без права на внесення застави у справі викрадення юриста, яке йому інкримінує Нацполіція.

У свою чергу Микитась вважає цю справу помстою заступника глави Офісу Президента Олега Татарова, відносно якого він дав викривальні свідчення у НАБУ.