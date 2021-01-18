Микитась не укладав угоду зі слідством у справі Нацгвардії - адвокат
Як передає Укрінформ, про це заявив під час пресконференції його адвокат Євген Грушовець, відповідаючи на запитання журналістів.
"На даний момент Максим Микитась не давав показань у справі Нацгвардії, ніякої угоди немає, а тим паче судом вона не може бути затверджена", - сказав він.
Як повідомлялося, експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії.
За даними слідства, ГУ Нацгвардії та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.
На початку грудня ВАКС змінив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Таке рішення суд ухвалив з огляду те, що Микитась, нібито, пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі.
Зокрема, НАБУ 2 грудня поінформувало, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у більш як 81 млн грн.
Раніше у цьому ж провадженні з Микитася стягнули заставу у розмірі 30 млн за порушення обов’язків.
31 грудня 2020 року, за 1,5 год до Нового року, Шевченківський райсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту без права на внесення застави у справі викрадення юриста, яке йому інкримінує Нацполіція.
У свою чергу Микитась вважає цю справу помстою заступника глави Офісу Президента Олега Татарова, відносно якого він дав викривальні свідчення у НАБУ.