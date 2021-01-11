Апеляцію Микитася перенесли на 20 січня

Київський апеляційний суд переніс на 20 січня розгляд скарги захисту на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави екснародному депутату і екскерівнику "Укрбуду" Миксиму Микитасю.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на його сторінці у Фейсбуці.

"Апеляцію Максима Микитася перенесено на 20-те січня 2021 року. Не з'явилися представники сторони обвинувачення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня за 1,5 години до Нового року Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді арешту без права на внесення застави.

Після цього Микитася арештували у залі суду.

Працівники Нацполіції інкримінують Микитасю замовлення викрадення юриста фірми, що надавала послуги "Укрбуду".

У свою чергу Микитась вважає цю справу помстою заступника глави Офісу Президента Олега Татарова, відносно якого він дав викривальні свідчення у НАБУ.

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Раніше, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні покази на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.