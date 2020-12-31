Шевченківський райсуд арештував Микитася без права на заставу

Шевченківський райсуд обирав запобіжний захід експрезиденту "Укрбуду" і екснардепу Максиму Микитасю у вигляді арешту без права на внесення застави.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення 31 грудня о 22:22 ухвалила суддя Наталія Аббасова.

"Клопотання слідчого задовольнити. Застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича 1980 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави", - оголосила суддя.

Дане рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Після цього Микитася арештували у залі суду.

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Раніше слідча суддя задовольнила клопотання прокурора про примусовий привід Микитася, оскільки він не з'явився на судове засідання.

Після відновлення судового засідання прокурор висловив клопотання про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас Микитась повідомив, що вранці 31 грудня він вже був у суді, але через повістку на допит в поліцію покинув будівлю суду.

Як повідомлялося, 30 грудня суд переніс засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у зв’язку з тим, що його адвокати подали заяву про відвід судді.

8 грудня на паркуванні супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліціянти затримали виконавців і звільнили потерпілого.

Правоохоронці встановили організаторів, серед яких — лідер злочинної групи (ув’язнений за вбивство) і кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.

За вказівкою замовника викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тис. дол.

29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що правоохоронці проситимуть для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також у Нацполіції відзначили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю не пов'язане із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

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1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні покази на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.