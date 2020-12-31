Суд продовжив обирати запобіжний захід Микитасю
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у залі суду присутні прокурори, Микитась і його адвокати.
Після відновлення судового засідання прокурор висловив клопотання про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, раніше у четвер, 31 грудня, слідча суддя задовольнила клопотання прокурора про примусовий привід Микитася, оскільки він не з'явився на судове засідання.
Водночас Микитась повідомив, що вранці 31 грудня він вже був у суді, але через повістку на допит в поліцію покинув будівлю суду.
Напередодні, 30 грудня, суд переніс судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю у зв’язку з тим, що його адвокати подали заяву про відвід судді.
Микитасю обирають запобіжний захід у справі про замовлення викрадення столичного юриста.
Зокрема, за версією слідства, 8 грудня на паркуванні супермаркету в Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.
29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста.
Також у Нацполіції відзначили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Микитасю не пов'язано із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує. Зокрема, Микитась є обвинувачуваним у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.