Суд продовжив обирати запобіжний захід Микитасю

Шевченківський райсуд Києві продовжив засідання з обрання запобіжного заходу експрезиденту компанії "Укрбуду" і колишньому народному депутату Максиму Микитасю після «примусової доставки».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у залі суду присутні прокурори, Микитась і його адвокати.

Після відновлення судового засідання прокурор висловив клопотання про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, раніше у четвер, 31 грудня, слідча суддя задовольнила клопотання прокурора про примусовий привід Микитася, оскільки він не з'явився на судове засідання.

Водночас Микитась повідомив, що вранці 31 грудня він вже був у суді, але через повістку на допит в поліцію покинув будівлю суду.

Напередодні, 30 грудня, суд переніс судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю у зв’язку з тим, що його адвокати подали заяву про відвід судді.

Микитасю обирають запобіжний захід у справі про замовлення викрадення столичного юриста.

Зокрема, за версією слідства, 8 грудня на паркуванні супермаркету в Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста.

Також у Нацполіції відзначили, що оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Микитасю не пов'язано із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує. Зокрема, Микитась є обвинувачуваним у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.