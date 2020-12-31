Микитась стверджує, що вранці вже був у суді

Експрезидент компанії «Укрбуд» Максим Микитась стверджує, що вранці 31 грудня він вже був у суді, але через повістку на допит в поліцію покинув будівлю суду.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

«Зараз дізнався інформацію про примусовий привід до суду і побачив новини, що я нібито знову не прийшов до суду. Це брехня! Я сьогодні вранці вже був у суді! Але на 10.00 у мене була повістка бути в поліції на допиті в іншому місці... доки ми туди їздили, вони показали неявку і дискредитують мене. Це справжнє свавілля і спектакль! Я їду на 13.00 в суд!» - зазначив він, оприлюднивши скан повістки від поліції прийти на допит сьогодні о 10.00 та відео явки на нього.

Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні Шевченківський районний суд Києва виніс рішення примусово доставити Микитася в суд. У четвер, 31 січня, Микитась, якому мали обирати запобіжний захід, не прийшов на судове засідання. У зв'язку з цим прокурор оголосив клопотання про застосування до нього примусового приводу.

30 грудня суд переніс судове засідання з розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у зв'язку з тим, що його адвокати подали заяву про відвід судді.

Микитасю обирають запобіжний захід у справі про замовлення викрадення столичного юриста.

Зокрема, за версією слідства, 8 грудня на парковці супермаркету в Києві четверо осіб викрали юриста фірми, яка надає послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілу.

29 грудня Нацполіція повідомила про підозру Микитасю в причетності до викрадення юриста.

Також у Нацполіції відзначили, що оголошення про підозру колишньому президенту компанії «Укрбуд» Микитасю не пов'язане з розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

1 грудня редактор інтернет-видання «Цензор.net» Юрій Бутусов у Фейсбуці повідомив, що Микитась дав викривальні показання на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татарова відсторонено від виконання службових обов'язків.