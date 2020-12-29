Нова підозра Микитасю не пов'язана із розслідуванням корупційних злочинів - поліція
Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України, передає Укрінформ.
"Оголошення підозри Максиму Микитасю не має нічого спільного із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує", - зазначається у повідомленні.
У Нацполіції також уточнюють, що Микитасю оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання. Також Нацполіція наголошує, що будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу.
"Наголошуємо, що, відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, «відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим». Саме тому публічно оприлюднена лише частина доказів, зібраних поліцейськими в рамках досудового розслідування. Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням із процесуальним керівником підозри Максиму Микитасю у вчиненні тяжких злочинів - викраденні людини та вимаганні", - пояснюють у Нацполіції.
Також звертають увагу, що кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи.
При цьому у Нацполіції нагадують, що, згідно зі ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, «слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється».
Національна поліція України закликає не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії, санкціоновані прокуратурою та судом.
Як повідомлялося, Укрінформ, раніше у Національному антикорупційному бюро висловлювали занепокоєння, що справу Нацполіції щодо експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася можуть використовувати для тиску на нього як викривача корупції у вищих ешелонах влади.
8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.
Правоохоронці встановили організаторів, серед яких лідер злочинної групи (ув’язнений за вбивство) і кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.
За вказівкою замовника викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.
Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста.
1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні показання на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.
За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.
Подання САП про обрання запобіжного заходу Татарову перебуває у Вищому антикорупційному суді.