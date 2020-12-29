Нова підозра Микитасю не пов'язана із розслідуванням корупційних злочинів - поліція

Оголошення підозри експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю не пов'язане із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України, передає Укрінформ.

"Оголошення підозри Максиму Микитасю не має нічого спільного із розслідуванням корупційних злочинів, в яких він фігурує", - зазначається у повідомленні.

У Нацполіції також уточнюють, що Микитасю оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання. Також Нацполіція наголошує, що будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу.

"Наголошуємо, що, відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, «відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим». Саме тому публічно оприлюднена лише частина доказів, зібраних поліцейськими в рамках досудового розслідування. Ця доказова база стала підставою для оголошення за погодженням із процесуальним керівником підозри Максиму Микитасю у вчиненні тяжких злочинів - викраденні людини та вимаганні", - пояснюють у Нацполіції.

Також звертають увагу, що кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи.

При цьому у Нацполіції нагадують, що, згідно зі ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, «слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється».

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Національна поліція України закликає не маніпулювати інформацією, оскільки досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії, санкціоновані прокуратурою та судом.

Як повідомлялося, Укрінформ, раніше у Національному антикорупційному бюро висловлювали занепокоєння, що справу Нацполіції щодо експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася можуть використовувати для тиску на нього як викривача корупції у вищих ешелонах влади.

8 грудня на парковці супермаркету NOVUS у Києві четверо осіб викрали юриста фірми, що надавала послуги власнику відомої будівельної компанії. Поліцейські затримали виконавців і звільнили потерпілого.

Правоохоронці встановили організаторів, серед яких лідер злочинної групи (ув’язнений за вбивство) і кримінальний авторитет (перебуває в РФ), а також замовника злочину – власника відомої будівельної компанії.

За вказівкою замовника викраденого юриста змусили написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

Нацполіція повідомила про підозру Микитасю у причетності до викрадення юриста.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що Микитась дав викривальні показання на заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов’язків.

Подання САП про обрання запобіжного заходу Татарову перебуває у Вищому антикорупційному суді.