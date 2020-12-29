Поліція і прокуратура проситимуть в суді арешту для Микитася

Поліція і прокуратура мають намір просити суд обрати запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася у вигляді тримання під вартою.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Поліція і прокуратура (мають намір - ред.) звернутися до суду з вимогою обрати запобіжний захід Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою на період слідства», - зазначив Геращенко.

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Як повідомлялося, співробітники поліції затримали чотирьох осіб за підозрою у викраденні юриста київської компанії та вимаганні 800 000 доларів.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві.